Har takket nei til RBK tre ganger: - Tror han er ferdig

Åge Hareide tror ikke Besim Serbecic spiller for Rosenborg 1. september.

Blid, men avvisende: Serbecic etter mandagens økt.

– Jeg vet ikke. Dette er agentarbeid og slikt. Men jeg tror det. At det går den veien. I hodet mitt så gjør jeg det.

Slik svarer RBK-trener Åge Hareide overfor Adresseavisen mandag.

På direkte spørsmål om Besim Serbecic tid i RBK er over.

Ingen kommentar

Den 23-årige midtstopperen har under seks måneder igjen av kontrakten og har slitt med spilletid den siste tiden.

Han var mandag også med på restitusjonstreningen med a-laget, i stedet for å spille rekruttkamp på ettermiddagen.

Etter økta var det en blid, men avvisende Serbecic som ikke ønsket å gi noen kommentarer til Adresseavisen.

– Nei, ikke i dag. Senere, sa han, og ruslet i garderoben.

Takket nei tre ganger

Etterpå kunne Hareide fortelle at midtstopperen har takket nei til et tredje konraktsforslag med klubben.

– Han har takket nei til det siste forslaget, bekrefter Hareide.

Det er kjent at Serbecic har tygget på et tredje tilbud, etter at de to første forslagene fra RBK ble avvist.

Det tredje nei-et er en sterk indikasjon på at bosnieren spiller et annet sted 1. september.