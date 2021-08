Jota-heading og Mané-perle foran fullsatt Anfield

(Liverpool – Burnley 2–0) Liverpool strålte i tomålsseieren mot Burnley, da fansen endelig var tilbake på Anfield for første gang på drøye ett og et halvt år.

21. aug. 2021 15:23 Sist oppdatert 20 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det tok ikke mer enn 18 minutter før de rødkledde kunne gi fansen noe å juble for i hjemkomsten foran hjemmefansen på Anfield. Kostas Tsimikas la ballen nydelig inn foran mål, hvor Diogo Jota sto klar, og kunne enkelt nikke ballen forbi Nick Pope i Burnley-buret. Anfield kunne for første gang på drøye ett og et halvt år stige til himmels.

– Fantastiske scener, sier TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Liverpools hjemmebane var stappfull for første gang siden pandemien gjorde sitt inntog, og det var ingen tvil om at det ga liv i Merseyside-laget.

Ti minutter senere spilte unge Harvey Elliott opp den mer rutinerte Mohamed Salah på kanten, som bøyde ballen i det lengste hjørnet. Dessverre for de røde blandet VAR seg inn, og dømte offside på den egyptiske målmaskinen.

25 minutter inn i annenomgang fikk vi servert et ordentlig praktmål fra de røde i Liverpool. Virgil van Dijk sendte ballen 30–40 meter opp til Elliott, som igjen spilte til Trent Alexander-Arnold. Backen dro seg inn mot feltet og sendte Sadio Mané alene med keeper, og senegaleseren gjorde kort prosess og satte ballen i mål på første touch.

Les også Premierespesialisten Salah scoret og serverte i Liverpool-seier

MÅL: Både Diogo Jota og Sadio Mané scoret mot Burnley lørdag.

Det var noen gledelige gjensyn for Liverpool-fansen på benken i dag. Både Andrew Robertson og Thiago var med i dagens tropp, etter at de har vært ute med skade.

Også Jordan Henderson var tilbake fra skade. Liverpool-kapteinen gikk rett inn på midtbanen og erstattet James Milner fra Norwich-kampen forrige helg.

Liverpool vant overbevisende 0–3 borte mot Norwich i sesongåpningen, mens Burnley derimot tapte 1–2 hjemme mot Brighton.

VG oppdaterer saken!