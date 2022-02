Åsane-leiren før Brann-kampen: Føler seg ikke som en reell konkurrent

Mandag spilles årets første Brann-kamp. De møter et lag fra samme by og samme divisjon, men en ganske annen fotballverden.

Gorm Natlandsmyr er daglig leder i Åsane med bakgrunn som mangeårig mediesjef i Brann. Han ser ikke sin nye arbeidsgiver som en reell konkurrent til sin gamle. Her med Roald Bruun-Hanssen, daglig leder i Åsane Arena.

Åsane Arena: Morten Røssland bobler i trenergarderoben på bakkenivå i mektige Åsane Arena.

Over helgen er Åsane-laget hans årets første motstander for Brann. For første gang siden 2015, for andre gang i historien, kniver de som divisjonskolleger.