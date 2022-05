Venter spesiell Rekdal-retur: – Hamar-folk kan bære nag lenge

VALLE (VG) Det stormet mellom HamKam og Rosenborg før sesongen. Søndag kan Kjetil Rekdal vente seg en tøff tur tilbake på Briskeby.

I RAMPELYSET: Det stormet rundt både Kjetil Rekdal (nå Rosenborg-trener) og Kristian Eriksen før sesongen. Her fra kampen mot Raufoss da HamKam feiret opprykk til Eliteserien i fjor.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg tror nok det er Briskeby-publikumet som synes det er mest spesielt. Det var ikke god stemning da Rekdal dro. Det er nok ganske mange som bærer nag. Hamar-folk kan bære nag lenge, sier Kristoffer Hagen, tidligere HamKam-spiller og ekspert for Hamar Arbeiderblad, til VG.

Forholdet mellom Rosenborg og HamKam fikk testet seg i oppkjøringen. Før jul endte en drakamp av forhandlinger med at trenerne Kjetil Rekdal og Geir Frigård byttet ut HamKam med Rosenborg.

Selv om Rekdal tok HamKam fra å være en nedrykkskandidat i Obosligaen til å rykke opp suverent til Eliteserien, fikk statusen i «Briskebybanden» seg et rift med avskjeden.

Hagen tror Rekdal må være forberedt på piping.

– Vi får håpe det ikke kommer stygge ytringer, det får man holder seg for god til. Men litt buing blir det nok, men det tror jeg Rekdal tar som positivt, sier Hagen.

I mars forsøkte Rosenborg å hente HamKam-profilen Kristian Eriksen, som selv gikk ut mot egen klubb. Da satte ledelsen på Briskeby ned foten. Senere beklaget Eriksen.

– Jeg gleder meg til kamp og Rosenborg hjemme. Det er noen kamper man setter seg som en «høydare», og det er en av dem, sier Eriksen til VG etter 1–1 mot Vålerenga:

– Blir det spesielt for deg?

– Nei, jeg har fullt fokus på det jeg skal gjøre i kampen og prøve å levere det beste jeg kan.

Kristoffer Hagen venter at Kristian Eriksen vil bevise for Rosenborg at de burde bladd opp nok kroner for ham.

– Jeg tipper han blir enda mer giret faktisk. Oppe i den situasjonen og i de treningskampene da det sto på som mest... Jeg har aldri sett en så het Kristian Eriksen noen gang, sier Hagen.

NYE KLÆR: Kjetil Rekdal startet i Rosenborg før sesongen.

HamKam står med syv poeng på seks kamper (1–4–1). Rosenborg er to poeng foran etter to seire, tre uavgjort og ett tap. Eriksen regner med at Rekdal og Frigård skal få mer og mer skikk på trønderlaget.

– Jeg vet hvordan vi var utover i sesongen i fjor, hvordan vi startet med mange «krigekamper», men toget begynte å rulle etter hvert. Jeg vet hva Kjetil og Geir står for. De blir tøffere og tøffere, det er jeg helt sikker på, sier Eriksen.

Aleksander Melgalvis sier dette om møtet med den gamle trenerduoen:

– Det blir gøy å møte Kjetil og Geir igjen. Vi gleder oss til det, så får vi se.

– Hva tenker du om starten deres i Rosenborg?

– Det har vært litt opp og ned, man må si det. Men jeg regner med at de skal få litt orden på skuta etter hvert, svarer Melgalvis.

HamKam-Rosenborg går kl. 20 søndag 22. mai.