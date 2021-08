Qatar-VM: Mohammed (34) kollapset og døde. Leger reagerer.

Tusenvis av migrantarbeidere i VM-landet Qatar dør uten at årsaken etterforskes skikkelig, hevder Amnesty.

Migrantarbeideres rettigheter i Qatar får stor oppmerksomhet. Mange av dem jobber på stadioner eller prosjekter tilknyttet VM.

Mohammed Suman Miah kollapset og døde i april i fjor.

Anleggsarbeideren hadde nettopp gjennomført en lang arbeidsdag i temperaturer opp mot 38 grader i Qatar.

– Jeg kunne ikke tro det. Jeg hadde snakket med ham noen få timer tidligere, sier enke Sumi Akter til Amnesty International.

Nylig publiserte Amnesty en ny rapport om migrantarbeideres arbeidsforhold i Qatar, landet som skal arrangere Fotball-VM neste år.

Der kommer det frem at tusenvis av migrantarbeidere dør uten at dødsårsakene etterforskes skikkelig. Mohammed Suman Miahs enke og to barn i Bangladesh er blant familiene som aldri får svar.

Et bilde av avdøde Mohammed Suman Miah fra Bangladesh. Han ble 34 år gammel. Bildet er tatt i 2017, før han migrerte til Qatar.

«Naturlige årsaker»

Menneskerettighetssituasjonen i Qatar får stor internasjonal oppmerksomhet før Fotball-VM. I Norge ble det en stor boikott-debatt, som endte i at det norske landslaget ikke skal boikotte VM.

I opprustningen til VM har migrantarbeidere flokket til Qatar, blant annet fra India, Bangladesh og Nepal.

Mohammed Suman Miah var én av dem. Han påførte seg gjeld for å reise til Qatar for å jobbe. Han sendte penger hjem til familien.

Det endte i et dystert ark – Miahs dødsattest.

Det inneholder en del informasjon: Alderen hans (34), nasjonaliteten hans (Bangladesh), bosted (Doha, Qatar).

Men det er linjen midt på dokumentet som vekker oppsikt blant medisinske eksperter: «Cause of death: Acute heart failure natural cause».

«Ikke en tilstrekkelig forklaring», sier patolog og WHO-medlem David Bailey i rapporten. Han får støtte fra Hanna Marie Eng. Hun er lege og styremedlem i Den norske patologforening.

– Når det gjelder bruk av «hjertestans», er det problematisk fordi det ikke fremkommer hva underliggende dødsårsak er, altså hva som førte til hjertestans, forklarer Eng til Aftenposten.

Miahs dødsattest er en del av et mønster. 71 prosent av personer fra Bangladesh som døde i Qatar mellom 2016 og 2020, fikk «naturlige årsaker» oppgitt som dødsårsak. Andre land med migrantarbeidere i Qatar har rapportert om lignende tall.

Her er Mohammed Suman Miahs dødsattest.

Varme-dødsfall

En stor utfordring med arbeidsforholdene er temperaturene i landet. Ifølge en undersøkelse av nepaleisiske migrantarbeidere i Qatar i 2019, gjort av Cardiology Journal, kom en stor andel av dødsfallene som en følge av heteslag. Rapporten hevdet dessuten at 200 av 571 hjertestanser kunne blitt hindret gjennom bedre tiltak mot varmen på arbeidsplassene.

Men i de fleste dødsattestene Amnesty har undersøkt, står det ikke noe om varme.

I rapporten kommer Amnesty med følgende analyse: Uten skikkelig etterforskning, kan dødsfallene heller ikke kobles til migrantarbeidernes arbeidsforhold.

Qatarske myndigheter har ikke besvart Aftenpostens henvendelse på e-post. Men i et tilsvar til flere andre medier i mars 2021 svarte myndighetene at Qatar har «robuste etterforskningsprosedyrer på plass» og at etterlatte kan kreve medisinske undersøkelser av avdøde.

Slik svarer NFF

Norges Fotballforbund følger en dialog-linje i Qatar-saken. De håper å bidra til et internasjonalt press på Qatar som kan forandre landet.

Det ble ikke noe boikott. Derfor spiller Norge VM-kvalifiseringskamp mot Nederland på onsdag.

– Hva tenker NFF om at tusenvis av migrantarbeidere i Qatar dør uten at det etterforskes skikkelig?

– Rapporten setter søkelys på det som var en viktig del av debatten vi hadde i vår og på forsommeren: Det at Qatar har innført en rekke viktige lovendringer som bidrar til å forbedre situasjonen for migrantarbeidere, men at utfordringer fortsatt er håndhevelse av disse reformene, sier Gro Tvedt Anderssen.

Kommunikasjonsdirektøren i NFF forteller at de har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med Qatar-spørsmålet og rapportere til forbundstinget.