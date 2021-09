Han har Brann-kontrakt ut året. Dette er trenerens anbefaling.

Ruben Kristiansen er én av tre Brann-spillerne på utgående kontrakt.

Ruben Kristiansen kunne funnet seg ny klubb før sesongen, men kjempet seg tilbake på laget. Nå er kontrakten på vei til å gå ut.

Ruben Kristiansen er mannen som før sesongen fikk beskjed om at han kunne finne seg ny klubb, men som så endte med å spille en nøkkelrolle for Brann i 2021.

Hvilken rolle han spiller neste sesong, er i fortsatt i det blå. 33-åringens nåværende kontrakt løper ut ved nyttår, og Brann har foreløpig ikke sikret seg tjenestene hans for 2022.

– Vi vet hvor vi har hverandre. Jeg synes det er veldig fint å være her, og så tar vi det derfra, sier Kristiansen om dialogen med Brann.

Ruben Kristiansen (til v.) bet seg fast i Brann, og har denne sesongen kanskje vært lagets mest betrodde mann.

Det var en ordknapp venstreback som svarte på spørsmål om egen fremtid etter trening fredag. Han vil ikke kommentere innholdet i samtalene med Brann, eller om andre klubber har tatt kontakt.

Han bekrefter imidlertid at han kan tenke seg å fortsette på Stadion.

– Jeg har lyst til å bidra hvis jeg får lov.

Dette sier treneren

Snittet på spillerbørsen i BT har ikke vært skyhøyt for noen, men med fem blank er Kristiansen jevnt over Branns beste spiller i år.

Det mener trener Eirik Horneland er en prestasjon verdig en ny sesong i Brann-trøyen.

– Ja, spør du meg, synes jeg definitivt at Brann skal ta ham med videre.

Eirik Horneland mener en av Ruben Kristiansens fremste styrker ligger i å kunne spille hver uke.

Horneland understreker at han bare er hovedtrener ut året. Han er ikke den som til slutt avgjør hvem som får kontrakter i Sportsklubben Brann.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen vil ikke kommentere kontraktssituasjonen til Kristiansen eller andre spillere.

Horneland roser Kristiansen for stabilitet, hans defensive arbeid og gode holdninger. Ikke minst mener han en av venstrebackens styrker ligger i at han tåler å trene og spille kamper – uke etter uke.

– Å kunne sette sammen en tropp som tåler belastningen, er en klar forutsetning for at Brann skal lykkes i fremtiden, sier Horneland.

Opdal: Har snakket med Brann

En annen spiller med kontrakt ut dette året, er 39 år gamle Håkon Opdal.

Han sier han har hatt samtaler med Brann, men vil ikke gå nærmere inn på det.

– Jeg har ikke lyst til å si så mye. Vi har en viktig høst foran oss, og en turbulent tid bak oss. Jeg tror vi gjør lurt i å fokusere på dét og sørge for at kampene går så bra som mulig. Disse tingene kan gå sin gang i bakgrunnen.

Det er 20 år siden Opdals debut i Brann. Han utelukker ikke å ta en sesong til.

Opdal har begynt å planlegge for fremtiden. Han ble i fjor ansatt i PR-byrået Nor PR. Der vil han begynne å jobbe for fullt så snart fotballkarrieren er over.

Han sier han ikke vet hvor mange år med fotball han har igjen.

– Det er gøy og givende å spille fotball. Det er det jeg kan aller best, men igjen, det er en utrolig viktig jobb som skal gjøres her i høst. Vi får ta det først, fortsettelsen etterpå.

Sané skadet i opptil to måneder

Vieux Sané, som ble signert i mai, er den tredje spilleren på utgående kontrakt. Han var ikke på fredagens trening. Horneland kunne fortelle at senegaleseren er ute med hamstringskade i seks-åtte uker.

– Hva betyr det for resten av hans Brann-karriere?

– Det betyr at han har mye tøff trening foran seg i seks til åtte uker. Det er helt naturlig, når han har spilt så lite fotball som han har de siste årene, at han må gjennom en slik prosess, sier Horneland.

Midtstopperen har så langt vært på banen i fire eliteseriekamper for Brann, uten å spille fulle 90 minutter i noen av dem.