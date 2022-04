Mourinho klarte å skjule viktig grep: – I en klasse for seg selv

ROMA (VG) (Roma – Bodø/Glimt 4–0, 5–2 sammenlagt) En rekke italienske medier meldte at Nicolò Zaniolo (22) skulle starte på benken mot Bodø/Glimt, men italieneren fikk sjansen fra start og svarte med hat trick.

HERJET: Nicolò Zaniolo var kampens store spiller da Roma valset over Bodø/Glimt.

15. apr. 2022 12:59 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Han var i en klasse for seg selv i dag. Det er ufattelig høyt nivå på den spilleren, og han ga oss enorme problemer. Det er en forskjell fra tidligere kamper mot Roma, sier Bodø/Glimt-kapteinen Ulrik Saltnes til Viaplay.

Den skadeplagede unggutten var ikke på banen i mer enn 60 minutter, men trengte heller ikke mer for å legge Bodø/Glimts semifinaledrøm fullstendig i ruiner.

Med scoringer i kampens 23., 29. og 49. minutt sørget han for at det i praksis aldri ble spennende på Stadio Olimpico.

20 BERØRINGER: Selv med kun 20 berøringer på 60 minutter, ble det hele tre mål på Nicolò Zaniolo.

Grafikk: Sofascore.com.

Roma-trener José Mourinho har blitt beskyldt for å bruke mediene til sin fordel, og kanskje var det ikke tilfeldig at italienske medier fokuserte nettopp på at Zaniolo skulle bli benket.

Det ble han imidlertid ikke. Ut gikk den mer defensivt anlagte midtbanespillleren Sergio Oliveira, inn kom den hurtige, bakromssøkende teknikeren – og skapte store problemer for Bodø/Glimt.

José Mourinho var også fornøyd med at de klarte å finte ut både pressen og Bodø/Glimt med det taktiske grepet.

– Zaniolo selger, så folk snakker om ham når han spiller, når han ikke spiller, når han er skadet og når han er på benken. Det vil være bedre for ham og hele Fotball-Italia om de lar ham være. Vi klarte å skjule det at han skulle starte i dag (torsdag). Folk trodde han skulle være på benken, men jeg visste at han kunne angripe rommet. Vi er veldig glade, og han vil utvilsomt være på forsiden av utelukkende positive grunner på fredag, sier Mourinho ifølge Football Italia.

– Vi tok utgangspunkt i det laget vi møtte på Aspmyra, men er alltid forberedt på at det kan være noen endringer. (…) Men når man knapt hører seg selv tenke, blir det vanskelig å kommunisere, sier Glimts Morten Kalvenes.

Bodø/Glimt slet med å demme opp for Romas direkte spillestil. Zaniolo klarte gang på gang å lure seg inn bak Glimts forsvarsfirer, og etter kampen var 22-åringen i svært godt humør.

– Vi spilte perfekt i kveld, både i forsvar og i angrep. Vi vil nyte denne kvelden, og så fokusere inn mot semifinalene. Jeg er veldig glad for å kunne hjelpe laget til seier, spesielt foran fansen som heiet oss hele veien frem. Men vi stopper ikke her, sier Zaniolo til italienske Sky Sports etter kampen.

I semifinalen skal Roma spille mot Leicester City. I den andre semifinalen skal Marseille spille mot Feyenoord. Fredrik Aursnes spilte hele torsdagens kvartfinale for Feyenoord mot Slavia Praha, mens Marcus Holmgren Pedersen kom inn etter 83 minutter for det nederlandske laget.