Villarreal stanset Bayerns drømmerekker

(Villarreal – Bayern München 1–0) Etter 30 kamper på rad med nettkjenning i Champions League, sa det stopp for Bayern München borte mot Villarreal.

fullskjerm neste JUBEL: Arnaut Danjuma sendte Villarreal i ledelsen tidlig i den første omgangen. 1 av 2 Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Villarreal ligger «kun» på syvendeplass i LaLiga, men i Champions League har det gått langt bedre for det spanske laget - som vant Europa League i fjor etter å ha slått Manchester United i finalen.

I åttedelsfinalen mot Juventus spilte de 1–1 hjemme i Villarreal, før de slo det italienske storlaget hele 3–0 på bortebane og tok seg til kvartfinalen.

Onsdag var det en ny europeisk gigant som tok turen til den spanske østkysten, og igjen viste Unai Emerys menn seg fra sin beste side.

Allerede i kampens åttende minutt tok de ledelsen, da Arnaut Danjuma på lekkert vis styrte skuddet til Dani Parejo i mål fra kort hold - vingens sjette scoring i Champions League denne sesongen.

Det er første gang siden den første kampen i åttedelsfinalen i 2018/19-utgaven av Champions League at Bayern München ikke har scoret i en Champions League-kamp. Siden den gang hadde de scoret i 30 kamper på rad, før Villarreal stanset Champions League-toppscorer Robert Lewandowski og resten av det tyske stjernelaget onsdag kveld.

Det er også Bayerns første bortetap i Champions League siden de tapte 0–3 borte mot Paris Saint-Germain høsten 2017. Siden den gang hadde de spilt 22 bortekamper (17 seirer og fem uavgjort) i Champions League (og tre seirer på nøytral bane i 2020) uten tap, før onsdagens tap.

SLET: Robert Lewandowski fikk ikke til mye borte mot Villarreal.

Det ble også kampens eneste mål, og dermed har Villarreal skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret 12. april.

Skulle de ta seg til semifinalen, vil de tangere sin beste prestasjon i Champions League. Også i 2005/06-sesongen tok de seg til semifinalen i turneringen, den gang med Juan Román Riquelme som den store stjernen. For 16 år siden sa det stopp i semifinalen mot Arsenal, etter at nevnte Riquelme bommet på straffe i siste spilleminutt.

BOM: Villarreal spilte seg til semifinalen i Champions League i 2005/06-sesongen, men Riquelmes straffebom satte en stopper for finaledrømmen.

Fem minutter før pause trodde hjemmelaget at de hadde doblet ledelsen. Francis Coquelin ble spilt gjennom på venstresiden. Franskmannens innleggsforsøk viste seg å bli en fabelaktig avslutning som duppet ned i det lengste hjørnet, men dessverre for Villarreal viste TV-bildene at Coquelin var hårfint i offside og målet ble derfor annullert av VAR.

Bayern München hadde ikke en eneste avslutning på mål i den første omgangen, og også i den andre omgangen var det Villarreal som var farligst innledningsvis. Åtte minutter i omgangen dro Gerard Moreno seg fint inn i banen, før han fra 20 meters hold sendte av gårde et skudd som gikk kontant i stolpen og ut.

Moreno fikk en ny stor sjanse da han snappet opp en pasning fra Manuel Neuer. Bayern-keeperen sto midt ute på egen halvdel mens Moreno fyrte av fra 60 meters hold, men dessverre for Villarreal ble det litt for mye skru i ballen, som til slutt gikk like utenfor.

Bayern presset på i siste halvdel av den andre omgangen, men utligningen kom aldri og dermed er det Villarreal som har føringen for den andre kvartfinale-kampen.

PS! Laget som går videre møter vinneren av kvartfinalen mellom Liverpool og Benfica i semifinalen.