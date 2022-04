Villarreal stanset Bayerns drømmerekker: – Fortjente å tape

(Villarreal – Bayern München 1–0) Bayern München hadde scoret i 30 Champions League-kamper på rad og var uten tap i 22 bortekamper på rad, men begge rekker fikk en brå slutt borte mot Villarreal.

JUBEL: Arnaut Danjuma sendte Villarreal i ledelsen tidlig i den første omgangen.

Villarreal ligger «kun» på syvendeplass i LaLiga, men i Champions League har det gått langt bedre for det spanske laget – som vant Europa League i fjor etter å ha slått Manchester United i finalen.

I åttedelsfinalen mot Juventus spilte de 1–1 hjemme i Villarreal, før de slo det italienske storlaget hele 3–0 på bortebane og tok seg til kvartfinalen.

Onsdag var det en ny europeisk gigant som tok turen til den spanske østkysten, og igjen viste Unai Emerys menn seg fra sin beste side.

Allerede i kampens åttende minutt tok de ledelsen, da Arnaut Danjuma på lekkert vis styrte skuddet til Dani Parejo i mål fra kort hold – vingens sjette scoring i Champions League denne sesongen.

– Vi fortjente å tape. Vi var ikke gode i dag. I den første omgangen manglet vi kraft i forsvarsspillet og skapte for få sjanser. Den andre omgangen ble en helt vill kamp. Vi sa fra oss kontrollen i spillet vårt siden vi var desperate etter å score, men vi kunne ha sluppet inn to til, sier Bayern-trener Julian Nagelsmann til DAZN.

– Vi vet at ting kunne vært mye verre, sier Bayern-stjernen Thomas Müller til DAZN.

– Vi må være ærlige og si at vi gjorde det bra ved å komme unna med bare 1–0, supplerer lagkamerat Joshua Kimmich.

Det er første gang siden den første kampen i åttedelsfinalen i 2018/19-utgaven av Champions League at Bayern München ikke har scoret i en Champions League-kamp. Siden den gang hadde de scoret i 30 kamper på rad, før Villarreal stanset Champions League-toppscorer Robert Lewandowski og resten av det tyske stjernelaget onsdag kveld.

Det er også Bayerns første bortetap i Champions League siden de tapte 0–3 borte mot Paris Saint-Germain høsten 2017. Siden den gang hadde de spilt 22 bortekamper (17 seirer og fem uavgjort) i Champions League (og tre seirer på nøytral bane i 2020) uten tap, før onsdagens tap.

Og felles for de to tapene: Unai Emery. Spanjolen var i 2017 manager for PSG, og har vist seg som en spesialist i europeiske klubbturneringer med hele fire seirer i Europa League.

TRIVES MOT BAYERN: Unai Emery klarte nok en gang å stanse Bayern München.

Danjumas scoring ble også kampens eneste mål, og dermed har Villarreal skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret 12. april.

– Vi kan fremdeles gjøre det mye bedre enn det vi viste i dag. Men samtidig, hvis du vinner 1–0 mot Bayern og fremdeles har forbedringspotensial, så er det positivt. Unai er en taktisk mesterhjerne. Vi stoler på ham og han stoler på oss, sier Danjuma til BT Sport.

Skulle Villarreal ta seg til semifinalen, vil de tangere sin beste prestasjon i Champions League. Også i 2005/06-sesongen tok de seg til semifinalen i turneringen, den gang med Juan Román Riquelme som den store stjernen.

For 16 år siden sa det stopp i semifinalen mot Arsenal, etter at nevnte Riquelme bommet på straffe i siste spilleminutt.

BOM: Villarreal spilte seg til semifinalen i Champions League i 2005/06-sesongen, men Riquelmes straffebom satte en stopper for finaledrømmen.

PS! Laget som går videre møter vinneren av kvartfinalen mellom Liverpool og Benfica i semifinalen. Liverpool vant tirsdag kveld 3–1 borte mot Benfica.