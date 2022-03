Nytt tap for Riise og Avaldsnes

(Avaldsnes - LSK Kvinner 0–2) Etter å ha blitt skjermet fra media inn mot den andre serierunden, fulgte John Arne Riise (41) og Avaldsnes opp med sitt andre strake tap i Toppserien søndag.

27. mars 2022 16:51 Sist oppdatert nå nettopp

Denne gangen var det LSK Kvinner som ble for sterke, etter scoringer av Signe Holt Andersen og Malin Brenn. LSK-seieren var ut i fra spill og sjanser fullt fortjent. På tampen hadde de også flere muligheter til å sette dagens tredje.

I følge daglig leder i Avaldsnes, Norvald Audun Kaldheim, var det klubben som tok beslutningen om skjermingen og ikke hovedpersonen selv inn mot denne kampen.

– Vi ser at det tar energi å stille opp hele tiden. Riise er ikke hvem som helst. Nå kan han drive med det han er ansatt for, som er å være fotballtrener, sa Kaldheim til NRK tidligere i uken.

Fakta Kampfakta, Toppserien: Fotball Toppserien kvinner søndag, 2. runde: Avaldsnes – LSK Kvinner 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Signe Holt Andersen (22), 0-2 Malin Brenn (str. 82). Brann – Arna-Bjørnar 7-0 (3-0) Mål: 1-0 Elisabeth Terland (4), 2-0 Svava Rós Gudmundsdóttir (9), 3-0 Gudmundsdóttir (42), 4-0 Lisa Naalsund (55), 5-0 Marit Bratberg Lund (60), 6-0 Ingrid Ryland (76), 7-0 Rakel Engesvik (81). Kolbotn – Røa 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Tonje Pedersen (9). Stabæk – Rosenborg 2-3 (1-1) Mål: 0-1 Ina Vårhus (10), 1-1 Siri Nordeide Grønli (26), 1-2 Sara Kanutte Fornes (str. 59), 1-3 Fornes (69), 2-3 Zara Jönsson (72). Vis mer

Kritikken har ikke latt vente på seg etter Avaldsnes’ beslutning om å skjerme Riise. «Det hele minner om et selvmål fra første spark», skriver VG-kommentator Leif Welhaven.

«Med all respekt, at Avaldsnes skal skjerme trener og profil (John Arne Riise) etter én kamp i en klubb og liga som både ønsker seg og fortjener mer oppmerksomhet er mer enn jeg kan fatte fra utsiden. Virker som et selvmål i krysset», skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter da saken ble kjent.

Sunnmøringen ble ansatt tidligere i år, etter å ha rykket ned til 4. divisjon med Flint Tønsberg.

FIKK DET TØFT: John Arne Riise må fortvile etter nok et tap med sitt Avaldsnes.

Regjerende seriemester Brann holder stand på tabelltopp foran Rosenborg og LSK Kvinner etter å ha nedsablet nabo Arna-Bjørnar 7–0. Serielederens målforskjell etter to serierunder er på hele 12–2.

Ettermiddagens Brann-scoringer ble servert av to ganger Elisabeth Terland, Svava Gudmundsdottir, Lisa Naalsund, Marit Lund, Ingrid Ryland og Rakel Engesvik.

I Bærum måtte Rosenborg kjempe hakket hardere for poengene. Stabæk holdt følge frem til timen var spilt, før romsdalingen Sara Kanutte Fornes sørget for både 2–1 og 3–1 fordel gjestene. Zara Jönsson reduserte med 20 minutter igjen på klokken, men trønderne dro seieren i land.