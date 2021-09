Brann kriget inn seieren på Åråsen: – Betyr ekstremt mye

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Brann 2–3) De spilte med varme hjerter, kyniske hjerner og fremsto uhåndterlige for Lillestrøm i annethvert angrep. Det ga første borteseier på ti måneder for Brann.

11. sep. 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

I en heseblesende 2. omgang, der Lillestrøm utlignet to ganger og de fleste trodde Branns uvane om å tape poeng siste halvtimen skulle bli avgjørende, skjedde det motsatte.

– Det er som å se en blanding av Steven Gerrard og Erling Braut Haaland på målet der. Jeg fikk helt frysninger, sier Brann-dynamo Sivert Heltne Nilsen til TV Norge om Heggebøs 3–2-scoring – som sender Brann opp på 13 poeng og foran Stabæk på målforskjell.

– Han sa det til meg óg, men det var i litt lykkerus. Jeg synes den er litt tynn, men jeg tar den, sier Branns 20 år gamle matchvinner til VG om Hetle Nilsens relativt rause sammenligning.

Men drivet til Heggebø kan ingen ta fra ham. Iallfall ikke Lillestrøm-forsvaret etter 74 minutter. Brann-spissen gikk og gikk – og gikk – med ballen, førte den gjennom motstanderens banehalvdel forbi et passivt og benskjørt hjemmelag og kunne plutselig plassere inn seiersmålet bak LSKs keeperdebutant Knut-André Søyland Skjærstein.

Deretter feiret Heggebø med sultefôrede Brann-fans, som knapt kan ha trodd hva de så. Etterpå nektet de å gå hjem og sto igjen og sang for både reservene og fysisk trener Helge Haugen som tok en «ekstraomgang» med løping ute på Åråsen-matten etter Branns første borteseier siden Rosenborg på Lerkendal i november i fjor – også 3–2.

– Det er helt avgjørende for vår situasjon, sier Fredrik Pallesen Knudsen til VG om triumfen på Åråsen.

– Hadde dere rykket ned om dere ikke vant i dag?

– Nei det tror jeg ikke. Lillestrøm har hatt en fantastisk statistikk, men vi kom hit med hodet hevet, svarer Pallesen Knudsen og forteller at de ikke må ha for stort fokus på tabellsituasjonen, der Brann ligger likt med Stabæk (også 13 poeng etter lørdagens tap mot Viking) og Mjøndalen (13 poeng og én kamp mindre spilt).

– Denne seieren betyr at vi får kontakt med lagene foran. Vi gjør det med bra klasse og er bra på ball i perioder, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG og beskriver lørdagens kamp som sesongens beste prestasjon.

GRUNN TIL Å JUBLE: Bård Finne (f. v.) feirer scoringen til Robert Taylor med Petter Strand og Aune Heggebø

Det så ikke slik ut som at dette skulle bli fasiten i åpningsminuttene, men denne kampen løsrev seg tidlig fra manus. At serietreer Lillestrøm åpnet best var riktignok ikke uventet, og de kunne tatt ledelsen nesten umiddelbart.

Med to dansesteg spilte Thomas Lehne Olsen opp midtstopper Espen Garnås til en misbrukt kjempesjanse, og samme Lehne Olsen hadde en ball i nettet rett etter, men var vinket av for offside.

Men etter en skjelven start trivdes Brann etter hvert bedre og bedre i regnværet på Åråsen-gresset: Sivert Heltne Nilsen var perfekt ufyselig, Robert Taylor konstant farlig, Petter Strand kom på løp etter løp inn i boksen og Bård Finne leverte noen dødballer godt over Eliteseriens bunnivå.

– Dette betyr ekstremt mye. Jeg synes vi skaper utrolig mange sjanser, noe jeg synes er veldig bra. Samtidig synes jeg vi slipper til alt for mange sjanser, sier Heltne Nilsen til VG og forteller at det å være kynisk er en del av jobben hans.

Taylor scoret også 1–0, etter «målgivende» fra Lillestrøm-vingback Lars Ranger, som trillet ballen rett til finnen i et forsøk på å klarere.

– Det betyr ekstremt mye å vinne. Å komme hit er alltid vanskelig. Jeg har aldri vunnet her før, og jeg tror heller ikke at jeg har tatt noen poeng her før, sier Robert Taylor til VG.

I 2. omgang vekket Espen Garnås opp Åråsen da han styrte inn 1–1-utligningen med hodet på frispark fra Kaan Kairinen. Men Brann lot seg ikke knekke, selv om vi var på vei inn i det som har vært lagets skjærsild denne sesongen: Siste 30.

Først gjenerobret de ledelsen etter 65 minutter da Bård Finne agerte grensejeger på offsidelinjen. Etter presise Brann-kombinasjoner, startet av midtstopper Japhet Sery Larsen, trillet Sivert Heltne Nilsen til Aune Heggebø, som igjen vippet Finne fri alene med Skjærstein.

Utligningen kom da Thomas Lehne Olsen scoret nok en gang, også på hodet, etter en innsvinger fra Gjermund Åsen. Men hjemmelaget greide aldri å holde et desperat Brann unna – og Heggebø ble matchvinner etter 74 minutter.

– Veldig varierende. Vi er upresise i store perioder og slår bort for mange baller, mener Lillestrøm-trener Geir Bakke.