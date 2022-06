– Vi kan ikke hente Haaland for å la ham sitte på benken

Real Madrid-sjefen innrømmer at Erling Braut Haaland (21) er en «fantastisk spiller», men gir nå sin versjon av hvorfor klubben ikke hentet nordmannen, som i stedet skal spille for Manchester City.

KLAR: Erling Braut Haaland ble mandag lansert i Manchester City-drakt.

Florentino Pérez sier i et intervju med El Chiringuito TV:

– Mbappé-avtalen skapte ingen problemer for en mulig Haaland-avtale, absolutt ikke. Vi har Benzema, så det var umulig å ha ham (Haaland) sammen med Karim. Vi kan ikke hente Haaland for å la ham sitte på benken, sier Real Madrid-presidenten, gjengitt av blant andre Marca og Fox Sports.

– Haaland er en utrolig, fantastisk spiller, sier Pérez, som også mener at Benzema er den beste midtspissen i verden.

– Klausul?

Manchester City kunne sist mandag presentere Erling Braut Haaland som deres nye spiller. På spørsmål om det kan bli aktuelt å hente nordmannen om et par år, svarer Real Madrid-sjefen:

– Jeg vet ikke om Haaland har noen utløsningsklausul med Manchester City. Jeg har sett noen saker om det, men jeg har ikke fått noe bekreftet.

Real Madrid-presidenten sier at de ønsker å bygge lag med «ungdommene og noen forsterkninger».

MEKTIG: Real Madrids president Florentino Pérez.

Mye tydet på at Kylian Mbappé (23) skulle signere for Real Madrid, men superstjernen valgte heller å forlenge med Paris Saint-Germain. Etter en helomvending forlenget han med PSG til 2025.

Florentino Pérez sier dette i intervjuet ifølge Fox Sports:

– Det er ikke lett for Mbappé når han mottar telefon fra Frankrikes president ... som forteller ham at han ikke skal forlate klubben. Så dra til Qatar og få tilbud som gjør deg gal, trolig ting helt ut av proporsjoner. Det er derfor Kylian har ombestemt seg.

– Jeg kjenner ikke tallene i Mbappés kontrakt. Han har blitt mer påvirket av politisk press. Når du får panikk, så tar du den veien som gjør at panikken blir borte.

– Det er sant

Real Madrid-presidenten føler seg ikke lurt av Mbappé:

– Nei, Mbappé formidlet til hele verden at han ønsket å spille for Real Madrid - det er barndomsdrømmen, og det er sant. Han har kjøpt alle draktene gjennom historien, og han har uttalt offentlig at drømmen var å spille for Real Madrid.

Den franske presidenten Emmanuel Macron (44) innrømmet nylig å ha gitt PSG-stjernen Mbappé råd om å bli i fransk fotball.

– Ja, jeg hadde en samtale med Kylian Mbappé. Det var rett og slett for å råde ham til å bli i Frankrike. Det var et informativt og vennlig råd. Presidentens jobb er å forsvare landet, sa Macron i et intervju med flere medier, gjengitt av NTB.