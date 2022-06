Jubelsamlingen

ULLEVAAL STADION (Aftenposten): Juni ga tre seiere og én uavgjort. Nå er det godt å være norsk landslagsspiller.

Leo Skiri Østigård, Martin Ødegaard og resten av det norske laget feiret etter søndagens seier mot Sverige.

23 minutter siden

Ullevaal-tilskuerne brølte. Kaptein Martin Ødegaard og Stefan Strandberg stormet mot spillertunnelen for å gjøre sine siste forberedelser etter oppvarmingen. Bak dem fulgte resten av det norske landslaget.

Drøye to timer senere ble Ødegaard, Strandberg, tomålsscorer Erling Braut Haaland og resten av laget hyllet av et ekstatisk hjemmepublikum etter 3–2-seieren mot Sverige. 24.000 tilskuere klappet, jublet og sang mens spillerne gikk æresrunden på gressmatten.

Levenet var lyden av en fanskare som for alvor har fått troen på at de har et landslag som kan levere på de største scenene.

Og troen har spillerne også.

– Jeg synes dette viser at vi har kommet lang vei, sa Ødegaard etter seieren.

De siste elleve dagene har gitt ham og resten av landslaget noen viktige bevis.