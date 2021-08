Brann stilte med tre nye. Slik opplevde de debuten.

Tre spillere debuterte for Brann i samme kamp.

Felix Horn Myhre ble signert fra Vålerenga i slutten av april. Debuten kom søndag mot Fana.

«Stabilitet» var ordet trener Eirik Horneland brukte da han etter Fana-kampen ble spurt hva Felix Horn Myhre vil tilføre Brann-midtbanen.

Myhre har vært klar for Brann siden april, har trent med laget i en måned, men fikk først lov å spille kamper fra 1. august.

Debuten kom derfor i cupen mot Fana, der Brann vant 3–0.

Felix Horn Myhre kom til Brann fra Vålerenga, hvor han den siste tiden ikke fikk så mye spilletid som ønsket.

De siste ukene har Myhre ventet. Helt greit, mener han. Men:

– Når kampdagen kommer, er det kjedelig å ikke være med. Jeg skal innrømme det.

Brann-keeperen overrasket

To andre debuterte også: Danskene Japhet Sery Larsen og Mikkel Andersen.

Larsen har fått et par økter på treningsfeltet, mens Andersen har trent med Brann siden overgangen fra Midtjylland i starten av juli.

Andersen fikk debuten tidligere enn han hadde trodd. Keeperen hadde blinket seg ut hjemmekampen mot Sandefjord 15. august.

Det var derfor en gledelig overraskelse for dansken, som ikke har spilt kamper siden 2020, at cupens andre runde ble spilt i sommerpausen.

– Det er godt å føle seg som fotballspiller igjen. Uansett om det er cup, serie eller hva det er, så er det fotball. Det var riktig deilig, sier Andersen.

Mikkel Andersen ble presentert som Brann-spiller 9. juli. Nå har han fått sin første kamp.

Japhet Sery Larsen kommer i likhet med Andersen fra lite spilletid i Midtjylland.

Hvis Myhre representerer stabilitet, representerer Larsen allsidighet. Han startet på høyreback mot Fana, men sies å kunne bekle alle posisjoner i et forsvar.

– Jeg er klar uansett hvor treneren plasserer meg, sier Larsen.

Japhet Sery Larsen har fått et par økter med Brann. Nå har han også en kamp i beltet.

Larsen lot seg imponere av nivået på Brann-supporterne som møtte til bortekampen.

– Det er en klubb som hører hjemme på øverste nivå. Nå er det min oppgave å sørge for at den holder seg der.

To mot re-debut

Også de tidligere Brann-profilene Sivert Heltne Nilsen og Bård Finne er på vei tilbake til klubben.

Det er altså mye nytt for Horneland. Han har to uker på seg til å drille inn et lag før Eliteserien begynner igjen - med Sandefjord som motstander.

– Det er en utfordring, ingen tvil om det, sier Horneland, og fortsetter:

– Forhåpentlig får vi to nye inn denne uken, og de skal også fases inn. Vi begynner litt på ny igjen, men vi har en klar tanke for hvordan vi skal gjøre det, sier Horneland.

Med Heltne Nilsen inn, vil syv spillere konkurrere om tre plasser på Branns midtbane. Myhre vet at han ikke har gratisbillett til startoppstillingen.

– Det blir tøft, men sånn skal det være om man vil bli bedre som klubb, sier Myhre.