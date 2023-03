Rekord-Haaland med fem scoringer mot RB Leipzig: – En fantastisk følelse

(Manchester City - RB Leipzig 7–0, sammenlagt 8–1) Erling Braut Haaland (22) har hatt for vane å levere eventyrlige prestasjoner i Champions League. Mot Leipzig nådde han Lionel Messis nivå.

VG

14.03.2023 23:08 Oppdatert 14.03.2023 23:38

Nordmannen kopierte nemlig argentinerens fem mål for Barcelona mot Bayer Leverkusen fra 2012 – også det i Champions Leagues 8-delsfinale. Luiz Adriano er den tredje spilleren med fem i samme kamp, men det var i gruppespillet for Shakhtar Donetsk mot hviterussiske BATE høsten 2014.

– Det er en fantastisk følelse, jeg klarer ikke å beskrive følelsen. Jeg er glad, det er det jeg er, sier Haaland til TV 2 etter bragden i Manchester.

Etter å ha levert fem scoringer valgte Pep Guardiola å bytte ut sin superspiss i det 62. minutt.

På vei ut plukket kamera opp at Haaland sa noen velvalgte ord til sin manager:

– Jeg fortalte ham da jeg ble byttet av at jeg ville elsket å score et dobbelt hat trick, sier Haaland til BT Sports med et smil om munnen.

Og City-sjefen har snart gått tom for superlativene når han får spørsmål om juvelen:

– Det er utrolig. Fem mål på seksti minutter. Tenk hvor mange han kunne scoret på 90 minutter. Han er et fantastisk talent, med rå kraft og en sterk mentalitet. En ekte vinnerskalle, rett og slett veldig god, sier Guardiola i et intervju vist på TV 2.

20 minutter var det kampuret rakk å passere før oppgjøret mellom Manchester City og RB Leipzig tok fullstendig fyr.

Etter et kaotisk flipperspill inne i Leipzig-boksen ble dommer Slavko Vinčić kalt bort til VAR-skjermen.

Konklusjonen var at ballen hadde vært innom hånden til Benjamin Henrichs, og den slovenske kampleder pekte bestemt på straffemerket. Den avgjørelsen mener flere i fotball-europa er kontroversiell.

Fra 11 meter var Erling Braut Haaland like sikker som han pleier å være, og banket City opp i 1–0.

fullskjerm neste 1–0 1 av 5 Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Men Manchester City, og spesielt målmaskinen fra Bryne, var langt fra ferdige:

Leipzig-spillerene rakk såvidt å innse at de hadde havnet under før Kevin de Bruyne smalt et langskudd i tverrligger.

På returen var Haaland først ute, og med pannebrasken satte 22-åringen sitt andre for kvelden, og sitt 30. mål i Champions League.

Det er like mange som legendene Ryan Giggs, Patrick Kluivert, Kaká og Steven Gerrard.

Ingen har vært yngre idet de nådde 30 mål, ei heller har noen gjort det raskere enn Haaland. Etter kampen fikk superspissen spørsmål på hvordan han takler presset og forventningene:

– Jeg forsto ganske tidlig at det ikke er noe jeg kan gjøre med meningene til folk. Folk må ha meninger for å være relevante. Det eneste jeg kan gjøre er å gå ut på banen og gjøre det jeg er god til, og det fikk jeg til i dag, oppsummerer Haaland til TV 2.

Lenge så det ut til at Leipzig skulle komme seg inn til pause med kun to baklengs, men to minutter på overtid fikk hjemmefansen mer å juble for:

En corner fra Jack Grealish ble headet i retning mål av Ruben Dias, traff stolpen og spratt innbyddende langs målstreken.

Helt i enden sto Haaland nok en gang klar - og pirket inn sitt femte hat trick for sesongen, og Champions League-scoring nummer 8 denne sesongen.

Like etter hvilen satte Ilkay Gündogan 4–0 for City - og så var det nok en gang Haaland som tok hovedrollen.

I løpet av fire minutter hadde jærbuen satt både 5–0, og 6–0 på Etihad. Den forrige som scoret fem mål i en Champions League-kamp var Luiz Adriano i 2014. Kun Adriano og Lionel Messi har scoret fem mål på en kamp før.

Dermed er Haaland oppe i 39 scoringer i City-drakten i alle turneringer, og er den som har scoret flest på en sesong for City - etter å ha passert de 38 scoringene Tommy Johnson leverte i 1928/29-sesongen.

Etter å ha satt seg på benken litt etter timen spilt, fikk jærbuen se Kevin De Bruyne varte opp med et lite stykke fotballmagi. Belgieren banket til fra utenfor 16-meteren og sikret 7–0, 8–1 sammenlagt og et komfortabelt avansement til kvartfinale.

Etter kampslutt var det allikevel ingen tvil om hvem som var den store helten på Etihad:

Haaland gikk rett bort til dommer, plukket med seg ballen og tok seg en æresrunde rundt banen mens hjemmepublikummet leverte stående applaus.

Haaland står nå med 10 scoringer i Champions League denne sesongen og er øverst på toppscorer-listen. Mohamed Salah (8) og Kylian Mbappé (7) er nummer to og tre.

Totalt har han nå 33 scoringer og ligger på en delt 25.-plass, med Samuel Eto’o, over tidenes målscorere i Europas gjeveste klubbturnering.

Gerd Müller (34), Wayne Rooney (34), Edinson Cavani (35) og Ferenc Puskás (35) er de neste på listen over store navn Haaland kan passere. Kylian Mbappé har 40 mål.