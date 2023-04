Guardiola får energi av å «forføre» Haaland

MANCHESTER (VG) Å overbevise nysigneringer som Erling Braut Haaland (22) om sin egen spillestil, er noe av det som gjør at Manchester City-sjef Pep Guardiola beholder gnisten.

I SAID MAYBE: Erling Braut Haaland jakter sin 50. scoring for Manchester City borte mot Fulham søndag. Her feirer de hat trick mot Crystal Palace i august.

29.04.2023 23:30 Oppdatert 29.04.2023 23:42

– Det er viktig for meg å få inn nye spillere (som Haaland), så klart. Det betyr at jeg må forføre forføreI dette tilfellet betyr det trolig å overbevise om sine egne ideer. ham, det er en utfordring for meg også, sa Pep Guardiola på det eneste Haaland-relaterte spørsmålet på fredagens pressekonferanse.

The Guardian-journalist Jamie Jackson ville vite om nysigneringer og det å bygge et nytt lag gir ham energien til å holde på videre. Kjøpet av Haaland ble brukt som konkret eksempel for å illustrere dette.

– Han vet det er utfordring å spille for oss også, og vi kan ikke unngå de utfordringene. Dette er en del av det som holder energien oppe, sa spanjolen.

Søndag gjester de Fulham og kan ta over tabelltoppen for første gang siden andre runde serierunde. De har Premier League-tittelen i sine hender etter 4–1-seieren over Arsenal onsdag kveld:

Det kan også virke som Guardiolas flørt har kommet gjennom hos Haaland. Etter nettopp seieren over Arsenal, kommenterte spanjolen at han «elsker» hvordan jærbuen involverer seg i spillet mer og mer.

Dette har vært et sentralt punkt Guardiola har mente Haaland kan forbedre, det er dette Haaland må tilpasse seg.

Guardiola nærmer seg nå slutten av sin syvende sesong som Manchester City-sjef. I Barcelona sluttet han etter fire – og uttalte at det var én sesong for mye – og i Bayern München ble det med tre sesonger.

I England har han virkelig slått rot. Nå kan han ledet laget til hans femte Premier League-tittel, klubbens første Champions League-tittel – og om alt skulle gå veien, en historisk «the Treble the Treble«Fotball-engelsk» for å vinne Premier League, Champions League og FA-cupen samme sesong». Det har kun byrival Manchester United klart før dem i England.

Så suksessrik har spanjolens tid i Manchester vært, at man nå sammenligner ham med selveste Sir Alex Ferguson når det kommer til historisk storhet. Oasis-stjerne og City-fan Noel Gallagher er, kanskje ikke så overraskende, på «Team Pep».

Pep selv, han bryr seg ikke så mye.

– Når du går bort, går du bort – den nære familien din husker deg noen dager, så er du borte. Ikke le, det er sant. Det er trist, men det er sant. Jeg har ikke lyst til å etterlate historie, jeg har lyst til å etterlate det vi gir dere nå. Det er poenget. Hva er historie? Pfft.

Fulham – Manchester City, 15.00 søndag.