Ole Gunnar Solskjær har fått tilbud fra Saudi-Arabia

Ole Gunnar Solskjær avslører overfor britiske The Atheltic at han har fått tilbud om trenerjobb i Saudi-Arabia.

Publisert: 20.09.2023 08:58 Oppdatert: 20.09.2023 09:19

– Jeg har fått tilbud. Senest to fra Saudi-Arabia. Bestekameraten min, som også er agenten min (Jim Solbakken), silte det ut. Hvis du har administrert Man United, setter du dine egne kriterier om hva du vil jobbe med, sier Solskjær til The Athletic.

Solskjær savner å være fotballtrener. Det er snart to år siden han fikk sparken i Manchester United i november 2021.

– Man begynner å savne det når du ser kampene, enten personlig eller på TV. Siden jeg forlot United, har jeg reist rundt som fan med barna mine, og reist til steder som Napoli , Milan og Dortmund for å oppleve kamper. Vi elsket det, sier han.

The Athletic har intervjuet Solskjær på telefon på vei fra hjembyen Kristiansund til guttelagskamp i Surnadal.

– Dette var slik jeg vokste opp som spiller. Det fint å være med min yngste sønn Elijah nå. Det er akkurat som da jeg var trener for min eldste sønn Noah etter at jeg fikk fyken i Cardiff, sier Solskjær som også trente datteren Karna rett før han ble Manchester United-manager for fem år siden.

Solskjær forteller at han er trener for unge spillere i Kristiansund fire ganger i uken og trives på grasrota.

– Du ser det lyser i øynene på dem, de lytter, de ønsker å lære, beskriver han. Men er åpenbart ikke ferdig som profesjonell manager.

VG oppdaterer denne saken.