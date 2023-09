Ole Gunnar Solskjær snakker ut om Ronaldo: – Det ble feil

I et stort intervju avslører Ole Gunnar Solskjær (50) tilbud om trenerjobb i Saudi-Arabia, snakker om exiten fra Manchester United og innrømmer at signeringen av Cristiano Ronaldo var feil.

BEGYNNELSEN TIL SLUTTEN: Signeringen av Cristiano Ronaldo slo ifølge Solskjær ut feil. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 08:58 Oppdatert: 20.09.2023 10:25

Det er i intervju med The Athletic at Solskjær letter på sløret, snart to år etter han fikk sparken i Manchester United i november 2021.

Han sier han har fått to tilbud fra Saudi-Arabia, men at agent Jim Solbakken «silte det ut».

Han får spørsmål om Cristiano Ronaldo, som klubben signerte i august, 2021.

– Det var veldig vanskelig å si nei. Jeg følte at jeg måtte si ja, men det ble feil. Det føltes så riktig da han skrev under og fansen følte det samme, sier Solskjær og viser til Ronaldos tilbakekomst på Old Trafford med scoring mot Newcastle i august 2021.

Senere den høsten fikk Solskjær sparken. Han sier i intervjuet at «egoer dukket opp» og at spillerne ikke løp for hverandre i det som ble hans siste kamp som manager i klubben - et 4–1–tap mot Watford.

SNAKKER UT: Ole Gunnar Solskjær har gitt sitt første store intervju etter at han fikk sparken i Manchester United for snart to år siden. Vis mer

Han fikk sparken etter til sammen 18 år som spiller og manager.

– Det var en følsom dag. Veldig følsom. Jeg trodde ikke det skulle bli slik, men det var som å forlate sin familie. Jeg var ikke sint. Ikke bitter. Bare skuffet. Jeg klarte ikke å fullføre drømmejobben slik jeg hadde håpet, sier han.

Solskjær får også spørsmål om han føler spillerne «kastet ham under bussen».

– Nei. Ikke egentlig. Noen av dem var ikke så gode som de selv trodde. Jeg vil ikke nevne navn, men jeg var veldig skuffet da et par sa nei til muligheten for å bli kaptein, svarer han og legger til at han synes det er forkastelig at Harry Maguire får så mye tyn.