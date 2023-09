Her skaper United-ten Hag sinne og buing: – Vil ikke diskutere det

MANCHESTER (VG) Da Rasmus Højlund (20) ble tatt av banen for spisskollega Anthony Martial (27) buet publikum unisont og kraftig. Senere måtte Manchester United-manager Erik ten Hag svare på flere kritiske spørsmål.

Publisert: 17.09.2023 03:06

– Jeg synes det var positivt, svarer ten Hag om den intense buingen.

Svaret fikk enkelte reportere på Old Trafford til å heve på øyenbrynene.

Publikums respons på byttet han gjorde etter en drøy time – i det som endte med et ydmykende 1-3-tap for Brighton lørdag – var umulig å ikke få med seg.

Den var unison og høy. Højlund hadde kjempet godt, fått et mål annullert og virket langt fra ferdig rent fysisk.

– Du ser hvordan fansen er på Old Trafford. Mottakelsen han fikk var storartet. Han presterte bra. Det er bra at de sender et slikt signal og en sånn beskjed. Det gir ham troen, sier han.

United-manageren forsvarte byttet med at de fortsatt bygger 20-åringen opp etter en skade som holdt Højlund ute av spill i sesonginnledningen.

900-millionersmannen, som ble hentet fra italienske Atalanta i sommer, er ifølge ten Hag ennå ikke klar for en full kamp.

Da en journalist påpekte at buingen kanskje ikke handlet om hvem som gikk av, men at Martial kom på, rynket ten Hag på nesen.

Journalisten spurte om det nå ikke har kommet til et punkt der ten Hag ikke kan bruke Martial, «fordi franskmannen ikke klarer å påvirke kampene lengre» og at kanskje det var grunnen til fansens reaksjon.

27-åringen var for ordens skyld på banen i 21 ligakamper sist sesong, ti av dem som innbytter, og scoret seks mål…

– Jeg tror det var fordi Højlund gikk av. Men jeg vil ikke diskutere det. Da Martial spilte sist sesong hadde han en veldig god påvirkning på kampene han først spilte. Vi tapte nesten ikke kamper med ham på banen, tror jeg, sier ten Hag til franskmannens forsvar.

– Når han er i form, så bidrar han. Nå er han ikke i sin beste form, men han blir stadig bedre. Jeg er sikker på at når han er i hundre prosent form, så bidrar han som i fjor.

TRODDE HAN HADDE SCORET: Rasmus Højlund jubler etter å ha satt ballen i mål på Old Trafford lørdag. Men scoringen ble senere annullert fordi ballen var ute av spill i forkant. Vis mer

– Martial er 27 år, det virker alltid som det er noe. Han spilte lite sist sesong. Det virker «urettferdig» for Højlund at Martial er spissreserven som ikke kan ta av noe press for ham, påpekte en journalist.

– Han må først og fremst regelmessig være tilgjengelig for spill. Da kommer formen til å bli bedre. Men som jeg sa: Hver gang han spilte sist sesong påvirket han kampene på en positiv måte. Jeg håper han holder seg i form, skadefri. Da vil han bidra.

Ten Hag fikk avslutningsvis spørsmål om hvordan det blir å møte Bayern München i Uniteds første gruppespillkamp i Champions League.

Den spilles førstkommende onsdag.

– Bayern er en av favorittene til å vinne Champions League. Vi trenger karakter, tro, holdning og besluttsomhet, sier nederlenderen.