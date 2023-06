Korken som skaper trøbbel – hevder NFF droppet colaråd

I 2022 endret Coca-Cola designet på sine brusflasker til at korken skulle sitte fast. Det har skapt utfordringer for norske fotballklubber. Mandag fikk det miljøvennlige designet for første gang konsekvenser.

KORKTRØBBEL: NFF så seg nødt til å tillate brusflasker med kork på norske stadioner da Coca-Cola festet korken til flasken i fjor. Illustrasjonsfoto. Vis mer

– Vi synes dette er en veldig trist hendelse, og noe som ikke hører hjemme i fotballen. Da vi i fjor gikk over til festede korker, ga vi en forklaring på hvordan dette kunne løses, men det er altså opp til NFF og klubbene hvordan dette skulle tas videre, sier kommunikasjonssjef Inger-Marie Ingdahl i Coca-Cola.

Rådet gikk ut på at korkene kunne klippes ved salg i kioskene, og sendes samlet til gjenvinning.

I stedet valgte NFF å tillate salg av brusflasker med kork denne sesongen.

Endringen på colakorken kom i august 2022 som følge av et nytt EU-direktiv som krever at alle korker festes til flasken innen 2024. Det skapte og skaper fortsatt store reaksjoner hos norske brusdrikkere:

Dette har gått spesielt utover norske fotballklubber som hadde som praksis å skru av korken ved kiosksalg – for å forhindre at flasken kunne kastes på banen. Dette er for eksempel vanlig praksis i engelske Premier League.

Alternativet er å tømme brus over i et pappbeger. Det var noe Stabæk gjorde før.

– Dette var noe som tok mye tid og forårsaket stort svinn ved at man måtte helle opp på forhånd, sier Kjetil Ekeli som er sikkerhetssjef i Stabæk.

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, sier regelverket vedrørende salg av drikke har vært justert de siste årene og at siste justering hvor det tillates salg av flasker med kork kom etter ønske fra klubbene.

– Det er naturlig at regelverket vurderes på nytt i lys av det som skjedde på Nadderud, skriver Haavik i en epost til VG.

Han er ikke kjent med at rådet om å klippe korkene har vært tema hos NFF.

VG har spurt alle lagene i Eliteseriene hva praksis er på deres stadion. Flertallet av arenaene i Eliteserien selger brus med kork i 2023:

Fakta Brussalg i Eliteserien 2023 Stabæk: Plastflaske med kork

Viking: Plastflaske med kork

Haugesund: Plastflaske med kork

Aalesund: Plastflaske med kork

Sarpsborg 08: Plastflaske med kork

Odd: Plastflaske med kork

Lillestrøm: Plastflaske med kork

Brann: Pappbeger

Strømsgodset: Pappbeger

Rosenborg: Pappbeger

Tromsø: Plastflaske med kork

Vålerenga: Plastflaske med kork (kun beger på kortsidene)

Sandefjord: Plastflaske med kork

HamKam: Ikke svart

Molde: Plastflaske med kork (beger på bortefeltet)

Bodø/Glimt: Ikke svart Vis mer

Vålerenga og Molde har ulik praksis på de forskjellige tribunene, og VIF oppgir de nye korkene som grunn til at de nå selger flasker med kork på langsidene.

– Dette er nytt i år på grunn av de nye flaskene med festet kork. På kortsidene selger vi drikke kun i beger. Dette er nettopp på grunn av en økt risiko for kasting, sier arrangementsansvarlig Mithilan Ahilan i VIF.

I Tromsø og Aalesund vurderer de å endre praksis etter hendelsen på Nadderud.

– Per i dag har vi salg av dem med kork, men må kanskje se på denne saken nå, sier Ingar Angell Nicolaysen i TIL.

– I lys av hendelsen på Nadderud er det naturlig at det vil bli diskutert i forkant av den kommende runden, sier Sven Giske i AAFK.

FORBUDT: Bård Finne og Brann-spillerne er ikke i fare for å få en brusflaske i tinningen. På Brann Stadion er alle typer flasker strengt forbudt.

Rosenborg, Brann og Strømsgodset er klubber som har droppet flaskene med den nye korken.

– Flasker av alle slag er forbud inne på tribunene, opplyser Elisabeth Hobrad i Brann.

Stabæks sikkerhetssjef Kjetil Ekeli vil derimot ikke gi korken full skyld for mandagens kasting.

– Jeg vil presisere at den nye colakorken etter vår mening absolutt ikke er noen årsak til at flasker blir kastet. Men det var en medvirkende årsak til det nye regelverket, sier han.