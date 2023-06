Erling Braut Haaland og City skrev historie – vant «the treble» etter seier i Champions League-finalen

ISTANBUL (VG) (Manchester City – Inter 1–0) Erling Braut Haaland (22) og hans Manchester City-lag kopierte en historisk bragd: De er bare det andre engelske laget som vinner de tre største trofeene samme sesong.

Og Braut Haaland vinner Champions League-trofeet, turneringen han elsker så høyt, i sin aller første sesong i engelsk fotball. 22-åringen har også vunnet Premier League og FA-cupen.

– Det er ubeskrivelig, sier landslagssjef Ståle Solbakken om Manchester City og Haalands 2022/23.

Idet sluttsignalet gikk, løp han mot fansen i en vill eufori. Med hendene foran ansiktet, var det tydelig et følelsesladd øyeblikk for den 22 år gamle jærbuen. Han ristet på hodet og gliste, som for å signalisere at dette ikke egentlig var virkelig.

Dette er en største triumfen i hans allerede bemerkelsesverdige karriere. Bare de siste månedene har Haaland også satt en rekke individuelle rekorder, blant annet som mestscorende spiller i Premier League-historien på en sesong med 36 nettkjenninger og toppscorer i Champions League.

1–0-seieren mot Inter ble til etter at en kontant avslutning fra midtbanegeneral Rodri fant det eneste lille smutthullet mellom oppofrende Inter-forsvarere etter en drøy time.

– Jeg er emosjonell. Det er en drøm som blir til virkelighet. Jeg vet ikke hvor mange år denne fansen har ventet. De fortjener det, vi fortjener det, sier Rodri til BT Sport etter kampen.

City-spillerne var i ekstase, de hadde slitt med å finne åpningene i den solide Inter-blokken – spillerne løp ned til fansen, og fra benken spurtet innbytterne for å feire med arkitekten Bernardo Silva på motsatt side.

Kevin De Bruyne ble byttet ut med skade i første omgang, og brølte ut av lettelse og glede da scoringen satt. Akkurat idet man kunne ane en viss frustrasjon virkelig ta grep om de lyseblå, fant de ut av det.

Romelu Lukaku både sto i veien for og bommet på kjempesjanser for Inter etter scoringen. De klarte aldri svare – Manchester City vinner Champions League for aller første gang i klubbens historie.

Slik reagerer Haalands hjemby Bryne:

Triumfen betyr også Manchester City skriver seg inn i fotballens historiebøker med gullskrift.

Før i år har kun Manchester United klart bragden med å vinne Premier League, FA-cupen og Champions League samme sesong. Det skjedde i 1998/99-sesongen – med Ole Gunnar Solskjær som matchvinner i siste kamp.

Manchester Citys triumfer på banen er det ingen tvil om, men deres sportslige suksess er også omdiskutert. De er anklaget av Premier League for 115 regelbrudd over en tidsperiode på ni år.

I tillegg er eier Sjeik Mansour anklaget for å bruke klubben til sportsvasking, gjennom å bruke klubbens suksess til å få oppmerksomhet bort fra menneskerettighetsbruddene i Abu Dhabi. Mansour var til stede her i Istanbul lørdag under finalen.

En stor Haaland-delegasjon var på plass på Atatürk olympiske stadion. Pappa Alfie, hans kone Anita Haaland Strømsvold, «fikser» Ivar Eggja og «finansdirektør» Egil Østenstad var blant de som hadde tatt turen til Istanbul.

Også Isabel Haugseng Johansen var å se på tribunen, som hun var på gressmatten etter at City vant Premier League-trofeet i midten av mai.

Engelsk og spansk presse har i lengre tid skrevet at de to er kjærester. Haaland og Haugseng Johansen har selv aldri bekreftet dette. På tribunen kunne de juble for Erling Braut Haalands største triumf som fotballspiller.

På tribunen satt også Manchester Citys omstridte eier Sheikh Mansour, like ved Tyrkias nylig gjenvalgte Recep Tayyip Erdogan.

Det er første gang Mansour er på en Manchester City-kamp siden 2010, og bare hans andre tellende siden han kjøpte klubben i 2008.

Mansour er visestatsminister i Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater. Han anklages for å bruke Manchester City til sportsvasking – å få oppmerksomheten bort fra menneskerettighetsbrudd i eget land.

FLERE STATSOVERHODER: Fra venstre: FIFA-president Gianni Infantino, UEFA-president Aleksander Ceferin, Tyrkia-president Recep Erdogan, statsoverhode i Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nayhan, City-eier og visestatsminister i Abu Dhabi Sjeik Mansour (med lyseblått skjerf), City-styreleder Khaldoon al-Mubarak og City-direktør Ferran Soriano er på plass for å se Champions League-finalen i Istanbul.