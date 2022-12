Dette tjente eliteserieprofilene i 2021

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen topper inntektslisten blant Eliteseriens trenere og beste spillere i 2021.

INNENFOR TOPP TI: Kjetil Knutsen (øverst fra venstre), Magnus Wolff Eikrem, Åge Hareide, Veton Berisha, Patrick Berg og Eirik Horneland er blant trenerne og spillerne fra fjorårets eliteseriesesong som hadde høyest inntekt.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

17 minutter siden

Det viser ligningstallene for 2021 som ble offentliggjort av Skatteetaten onsdag.

VG har sett på tallene til eliteserietrenerne og de beste spillerne basert på VG-børsen fra 2021-sesongen, og den listen toppes av Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Etter at han ledet nordlandsklubben til deres første seriegull (i samlet serie for hele landet) i 2020, fulgte han opp med nok et gull i Eliteserien i 2021. For ett år siden forlenget han kontrakten med klubben.

Gull ble det også i skattelistene til 54-åringen, som hadde en inntekt på 6,7 millioner kroner i 2021. Det var over fire millioner mer enn i 2020. Formuen til Glimt-treneren økte også med fire millioner mellom de to årene:

PS! Trenerne på listen er fra klubbene som spilte i Eliteserien 2021, og inkluderer både trenerduoer og trenere som ble sparket/ansatt i løpet av sesongen.