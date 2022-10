Sandefjord mistet dyrebare poeng i bunnkampen: – Det blinker rødt

(Sandefjord – Sarpsborg 08 1–1) Sandefjord var på vei mot tre viktige poeng i jakten på ny eliteseriekontrakt, men Sarpsborg 08 kom tilbake og fikset uavgjort.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

To tapte poeng for Sandefjord gjør at avstanden opp til HamKam på sikker plass er tre poeng i stedet for ett med seks serierunder igjen.

– Det er kritisk. Det blinker rødt. Vi trenger poeng, sier Sandefjord-spiller Mats Haakenstad til Discovery+.

Etter en relativt sjansefattig førsteomgang smalt det i begge ender like før pause. Først for vertene ved Mohamed Ofkir.

Angriperen fikk ballen bak i feltet, og klinket til på halvvolley. Med et nydelig treff sendte Ofkir ballen i det lengste hjørnet, via stolpen og i mål.

KAMPENS FØRSTE: Mohamed Ofkir sendte Sandefjord i ledelsen.

1–0 til Sandefjord, men like etter burde det stått 1–1. Da fikk nemlig Mikkel Maigaard en gigantisk mulighet på bakerste stolpe, men selv om målet så åpent ut i det skuddet ble avfyrt var Sandefjord-keeper Jacob Storevik raskt tilbake på streken og reddet det forsøket.

Dermed kunne vertene gå i ledelsen med ledelse, men som så mange ganger denne sesongen skulle de miste den.

Det skjedde med et snaut kvarter igjen da Joachim Soltvedt slo ballen langt i bakrom, og da Sandefjord-stopper Lars Markmanrud bommet i sklitaklingen kom Gustav Engvall seg alene gjennom. Avslutningen plasserte han sikkert forbi Storevik, og sørget for at kampen endte med ett poeng til hvert lag.

– Slik kampen utviklet seg burde vi scoret flere mål. Ett poeng er surt, men det er i hvert fall ett poeng, sier Engvall til Discovery+.

Med det ene poenget står Sarpsborg 08 med 29 etter 24 serierunder – seks over Sandefjord.