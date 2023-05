Inter rystet naboen med sjokkstart: Lekte seg til seier i den første semifinalen

(AC Milan–Inter 0–2) To «gamle» menn sørget for at Inter fikk en pangstart i den første semifinalen i Champions League.

MÅL: Edin Dzeko scoret etter bare åtte minutter. Nicolò Barella (t.v.) jubler med lagkameraten.





10.05.2023 22:56 Oppdatert 10.05.2023 23:29

Inter har gitt seg selv en knallstart i jakten på en plass i Champions League-finalen i Istanbul 10. juni.

Det tok bare ti minutter før Inter hadde tatt ledelsen mot byrivalen 2–0 i semifinalen - på et kokende San Siro i Milano med 75.000 på tribunen. Etter åtte minutter satte 37-åringen Edin Dzeko ballen i krysset etter en corner. Han hadde Davide Calabria på seg, men superveteranen Dzeko fikk en fot på ballen og leverte en praktfull scoring.

– Det føles veldig bra, spesielt siden det er et derby, sier Dzeko til BT Sport.

To minutter senere var det 34-åringen Henrikh Mkhitaryan sin tur, han tok med seg ballen og satte et skudd fra cirka ti meter rett i mål, etter et vakkert angrep.

– Det er en katastrofe og noe de aldri i livet hadde forutsett, sier Asmir Begovic, tidligere Milan- og Chelsea-spiller, på BBC om marerittstarten til de rød-sorte.

SCORING: Henrikh Mkhitaryan setter ballen forbi AC Milan-keeper Mike Maignan.

Og det kunne vært verre for Milan. Etter 16 minutter skjøt Hakan Çalhanoglu ballen i stolpen. Det ble en ellevill start på kampen.

– Vi kunne hatt flere mål, men dessverre må vi være fornøyde med to mål og håpe at vi scorer flere i andre kamp, sier Henrikh Mkhitaryan til Amazon Prime Italia.

– Vi må fortsatt gjøre en stor innsats for at vår drøm skal bli virkelighet, sier Inter-trener Simone Inzaghi. Han er bror av Milans finalehelt fra 2007, Filippo Inzaghi, som scoret begge målene i 2-1-seieren mot Liverpool.

Inter er siste italienske lag som har vunnet Champions League, det skjedde i 2010 med José Mourinho som manager.

Fra tribuneplass måtte Sveriges superstjerne Zlatan Ibrahimovic se sine lagkamerater slite voldsomt. Ibrahimovic ble også filmet i hyggelig passiar med den serbiske verdenseneren i tennis, Novak Djokovic, som var på plass for å se kampen før han skal spille storturnering i Roma til helgen.

Mange tidligere fotballstorheter fulgte kampen. AC Milan-heltene Paolo Maldini, Andrea Pirlo og Andrij Sjevtsjenko var to av mange som fikk kameralinsene mot seg flere ganger. Men de fikk lite å glede seg over.

PÅ FOTBALLKAMP: Novak Djokovic skal i aksjon i Roma Masters, men var på San Siro stadion onsdag kveld.

Etter en drøy halvtime kunne både kampen og finaleplassen nesten vært avgjort. Det ble blåst straffe til Inter etter at Lautaro Martínez ble lagt i bakken i duell med Simon Kjær, men VAR reddet Milan. Etter å ha sjekket TV-bildene konkluderte dommeren med at det ikke var straffe.

Hjemmelaget hadde en mulighet til å koble seg på kampen da midtbanespiller Sandro Tonali traff stolpen etter 62 minutter.

Returkampen spilles på San Siro kommende tirsdag (de to Milano-lagene deler stadion). Manchester City tar imot Real Madrid på Ethiad onsdag.

Real Madrid og Manchester City spilte 1–1 i sin første semifinale tirsdag.

