Mener Rekdal vil få sparken ved tap: – Et være eller ikke være

Ryker Rosenborg på sitt fjerde tap på rad mot Haugesund, mener ekspert at Kjetil Rekdals tid i klubben er over.

MOTGANG: Kjetil Rekdal har hatt noen tøffe uker som hovedtrener for Rosenborg.





16.05.2023 10:23

Seks poeng på syv kamper er Rosenborgs fasit for øyeblikket.

På fotballens festdag 16. mai. venter Haugesund på Lerkendal. Over 20.000 billetter er solgt, og den kampen mener Adressa-kommentator Birger Løfaldli at Rosenborg må vinne.

– Det er et være eller ikke være for Rekdal. Ikke at et tap vil umiddelbart bety at han får sparken, men et tap og en dårlig prestasjon vil føre til at stemningen i og rundt klubben er på et slikt nivå at det ikke blir mulig å rette opp, sier Løfaldli til VG og legger til:

– Rekdal tåler ikke et tap på 16. mai foran et fullsatt Lerkendal. Et tap vil sette Rosenborg så langt bak på tabellen. Det vil se veldig dramatisk ut, og det vil snakkes om nedrykk, og så videre. Jeg ser for meg at et tap vil føre til at Rekdal er ferdig i Rosenborg i løpet av våren, sier Løfaldli videre.

TYDELIG: Birger Løfaldli mener Rosenborg må sette seg ned og finne en tydelig retning for å ta klubben tilbake nye høyder.

Kommentator i Nidaros, Otto Ulseth, har mer ro i kroppen.

– Rekdal har levert som forventet. Han driver med en annen art enn det som tradisjonelt har brakt Rosenborg ut i Europa. De kan komme langt med det, men ikke til gruppespill i Europa. Det har jeg lite tro på, sier Otto Ulseth til VG.

Til tross for at Ulseth ikke har troen på nåværende spillestil, mener han det er lite å hente på at Rekdal skal få sparken.

– Dette ender ett eller annet sted midt på tabellen, eller noe sånt. Rekdal rykker ikke ned. Og da trenger vi ikke å skifte trener heller, sier han.

Ulseth stiller heller spørsmålstegn ved klubbens uttalelser den siste tiden.

– Man må ta noen helt fundamentale grep. Og så må man slutte og snakke om tålmodighet og ungt lag. Det har jeg aldri hørt at andre toppklubber har snakket om, sier han, og sikter til styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, som har vist sin fulle tillit til RBKs trenerteam hos TV 2.

Etter en god prestasjon mot Bodø/Glimt spurte VG om Rekdal føler han har fått arbeidsro med en slik prestasjon.

– Jeg går ikke og tenker på sånn. Jeg tenker på det jeg kan gjøre noe med så får alle andre svare på disse spørsmålene. Det er bortkastet energi hvis jeg skal bruke tiden min på hva andre tenker og synser om. Det viktigste er fokus på neste kamp, sier RBK-treneren.

16. mai-kampen mener han vil bli annen type kamp enn helgens møte med Glimt. Haugesund deler like mange poeng som Rosenborg, men har dårligere målforskjell.

– Det blir en annerledes type kamp. Alle skjønner at vi må utvikle oss videre, men at vi også trenger poeng der, sier Rekdal.