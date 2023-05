Skjebnekveld i bunnen av Premier League: Everton kjempet for livet - og leverte festfotball

(Brighton–Everton 1–5, Fulham–Leicester 5–3) Så mye betød det å vinne for Everton mandag kveld. Nathan Patterson vet hva det handler om og følelsene lå utenpå drakten. Den tradisjonsrike klubben spiller for livet nå.

MÅL: Nathan Patterson slo på klubblogoen da lagkamerat Dwight McNeil satte inn Evertons fjerde mål mot Brighton.

08.05.2023 17:55 Oppdatert 08.05.2023 21:16

Og Everton leverte fra første sekund. Da det gjaldt som mest serverte de festfotball for seg selv og fansen. Etter kampen pustet de ut, smilte, holdt rundt hverandre og lo.

For nå er bunndramaet i gang. Det er syv år siden Leicester sjokkerte alle og sjarmerte de fleste og tok ligagull. Dersom Nottingham Forest også vinner mandag kveld, så er Leicester på nedrykksplass med tre kamper igjen å spille av årets sesong, for Leicester gikk på et 3–5-tap tidligere mandag kveld.

Everton, som var nest sist i Premier League før møtet med Brighton, gjorde jobben. De valset over tabell-syver Brighton.

Det er 69 år siden Everton ikke spilte i den øverste divisjonen i England. Laget rykket ned i 1951 og var tilbake 1954. Bare Arsenal har vært lenger på den øverste ligaen på ball-øya.

Og en som forsto alvoret i situasjonen fra start var Abdoulaye Doucoure. Allerede etter ett minutt satte han ballen i mål. Og etter 29 minutter scoret han igjen:

Så fikk Everton til alt overmål hjelp. For noen minutter senere var Brighton-keeper Jason Steele uheldig og satte ballen i eget nett.

Etter 76 minutter scoret fabelaktige Dwight McNeil Evertons fjerde mål, og lagkamerater og fans kunne senke skuldrene. Ledelsen var solid, og troen på å overleve i Premier League kom over den tradisjonsrike klubben, som akkurat nå er over nedrykksstreken. Og fem minutter på overtid satte McNeil inn et fabelaktig mål til, for å markere at livredningen er i gang:

Og på en mandagskveld da Everton omsider forsto alvoret, så storspilte også keeper Jordan Pickford. Han hadde flere enorme reaksjonsredninger og var stor i mål og bidro godt til at det ble storseier.

Slik ser bunnen av Premier League ut, kamper spilt i parantes:

15. West Ham, 37 poeng (35).

16. Everton, 32 poeng (35).

17. Leicester City, 30 poeng (35).

18. Leeds, 20 poeng (35).

19. Nottingham Forest, 30 poeng (34).

20. Southampton, 24 poeng (34).

Sist ut mandag kveld er Mohamed Elyounoussi og Southampton mot Nottingham Forest som starter klokken 21.

Leicester derimot fikk det tungt. De kom bakpå etter bare ti minutter, da Willian sendte Fulham i ledelsen. Leicester tapte med tre mål, Jamie Vardy bommet på straffe og nå tror også Leicester-patriot Gary Lineker, som selv spilte 194 kamper for klubben for 40 år siden, at det er slutt for klubben i Premier League for denne gang:

Leicester har vært i Premier League siden 2014.