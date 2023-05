Skjebnekveld i bunnen av Premier League: Leicester tapte etter målkalas

(Fulham–Leicester 5–3) Tre scoringer hjalp ingenting. Det gikk fra vondt til verre for et desperat Leicester. Klubben kan havne på nedrykksplass i løpet av kvelden. For nå smeller det i kampen for å overleve i Premier League.

08.05.2023 17:55 Oppdatert 08.05.2023 18:36

Det er syv år siden Leicester sjokkerte alle og sjarmerte de fleste og tok ligagull. Vinner Everton og Nottingham Forest sine kamper mandag kveld, så er Leicester på nedrykksplass med tre kamper igjen å spille av årets sesong.

Slik ser bunnen av Premier League ut, kamper spilt i parantes:

15. West Ham, 37 poeng (35).

16. Leicester City, 30 poeng (35).

17. Leeds, 20 poeng (35).

18. Nottingham Forest, 30 poeng (34).

19. Everton, 29 poeng (34).

20. Southampton, 24 poeng (34).

TUNGT: Leicesters storscorer Jamie Vardy lukket øynene etter at han satte en straffe som var et godt stykke keepermat rett i hanskene på Fulham-keeper Bernd Leno.

Klokken 1830 spiller Everton mot Brighton. Everton er nest sist i Premier Legaue. Det er 69 år siden Everton ikke spilte i den øverste divisjonen i England. Laget rykket ned i 1951 og var tilbake 1954. Bare Arsenal har vært lenger på den øverste ligaen på ball-øya.

Sist ut mandag kveld er Mohamed Elyounoussi og Southampton mot Nottingham Forest som starter klokken 21.

Leicester kom bakpå etter bare ti minutter, da Willian sendte Fulham i ledelsen. Etter 18 minutter doblet Carlos Vinicius. Ett minutt før pause ble det enda verre da Tom Cairney la på til 3–0. Like etter sidebyttet la Cairney på til 4–0.

At Harvey Barnes reduserte etter 59 minutter blir bare en parentes, og at Jamie Vardy like etter bommet på straffe, ved å sende ballen i perfekt keeperhøyde og bare så vidt til keepers venstre side, oppsummerer kanskje sesongen.

Og nå tror også Leicester-patriot Gary Lineker, som selv spilte 194 kamper for klubben for 40 år siden, at det er slutt for klubben i Premier League for denne gang:

Etter 81 minutter fikk Leicester staffe igjen. James Maddison gikk frem med ballen og satte den sikkert i mål. Etter 89 minutter var Barnes frempå og scoret igjen, etter kaos i Fulham-forsvaret. Men det hjelper ikke med tre mål når det renner inn andre veien. Bare Bournemouth og Leeds har sluppet inn flere enn Leicesters 62 mål denne sesongen.

Leicester har vært i Premier League siden 2014.

