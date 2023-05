Skjebnekveld og målfest i bunnen av Premier League: Bare et mirakel kan redde Moi og Southampton

(Nottingham Forest–Southampton 4–3, Brighton–Everton 1–5, Fulham–Leicester 5–3) Etter 11 strake sesonger i Premier League er det mindre enn et halmstrå av et håp for Mohamed Elyounoussis Southampton å overleve i Premier League, etter en helt spinnvill målkveld i bunnen av ligaen.

Det ble scoret 21 mål på tre kamper i bunnen av Premier League mandag kveld. For Southampton var tre mål ikke nok til å gi tre poeng. Seier kunne tent en flik av et ørlite håp om et mirakel om videre spill på øverste nivå.

Og mirakelet heter tre seire på tre kamper, samtidig som andre kamper går i deres favør.

– Vi prøvde å kjempe. Dette er et tøft øyeblikk. Vi gjorde alt vi kunne i dag, sier Southampton-manager Ruben Selles på Viaplays sending.

Han er stolt av at de klarte å komme tilbake flere ganger, selv om det ikke holdt.

– Jeg tror det ikke handler om erfaring eller stress. Nå er det vanskelig å tenke på Championship. Selv om det er mest tall nå, så tenker vi på neste kamp, sier Selles på Viaplay.

– Det er ingen sjanse i verden at Southampton klarer dette. De er nedrykksdømt, konkluderer BBC sports etter kampen.

Southampton må ha minst åtte av ni poeng på sine tre siste kamper for ikke å rykke ned. Det betyr at de må slå Fulham, Brighton og Liverpool. For etter mandagens tap er det seks poeng opp til Leeds og Leicester, mens det er åtte poeng opp til Everton. Tre lag rykker ned.

TUNGT: Southamptons James Ward-Prowse reagerer etter at Nottingham Forest satte inn 4–2-scoringen.

På tre minutter i midten av 1. omgang scoret Taiwo Awoniyi to ganger for Nottingham Forest. Carlos Alcaraz reduserte på straffe før Morgan Gibbs-White økte til 3–1 på straffe like før pause. Et ørlite håp var tilbake på 3–2, men i det 73. minutt scoret hjemmelaget 4–2, og Southampton-spillerne fortvilte. På overtid reduserte James Ward-Prowse på straffe. Men det hjalp så lite.

Mohamed Elyounoussi satt på benken for Southampton hele kampen. Nordmannens kontrakt med klubben går ut etter sesongen.

Men Everton kan smile for enn så lenge, de leverte fra første sekund. Da det gjaldt som mest serverte de festfotball for seg selv og fansen. Etter kampen pustet de ut, smilte, holdt rundt hverandre og lo.

Bunndramaet er i gang. Det er syv år siden Leicester sjokkerte alle og sjarmerte de fleste og tok ligagull. Nottingham Forest vant og Leicester er på nedrykksplass med tre kamper igjen å spille av årets sesong, for Leicester gikk på et 3–5-tap tidligere mandag kveld.

Everton, som var nest sist i Premier League før møtet med Brighton, gjorde jobben. De valset over tabell-syver Brighton.

Det er 69 år siden Everton ikke spilte i den øverste divisjonen i England. Laget rykket ned i 1951 og var tilbake 1954. Bare Arsenal har vært lenger på den øverste ligaen på ball-øya.

Og en som forsto alvoret i situasjonen fra start var Abdoulaye Doucoure. Allerede etter ett minutt satte han ballen i mål. Og etter 29 minutter scoret han igjen:

Slik ser bunnen av Premier League ut, alle har spilt 35 av 38 kamper:

15. West Ham, 37 poeng.

16. Nottingham Forest, 33 poeng.

17. Everton, 32 poeng.

18. Leicester City, 30 poeng.

19. Leeds, 20 poeng.

20. Southampton, 24 poeng.

Leicester derimot fikk det tungt. De kom bakpå etter bare ti minutter, da Willian sendte Fulham i ledelsen. Leicester tapte med tre mål, Jamie Vardy bommet på straffe og nå tror også Leicester-patriot Gary Lineker, som selv spilte 194 kamper for klubben for 40 år siden, at det er slutt for klubben i Premier League for denne gang:

Leicester har vært i Premier League siden 2014.