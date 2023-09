Opplysninger til VG: Strand Larsen og Nusa starter på topp med Haaland

ULLEVAAL STADION (VG) Stortalentet Antonio Nusa (18) får fornyet tillit etter debuten mot Jordan. Samtidig blir Jørgen Strand Larsen (23) dyttet ut på kant, mens Sander Berge (25) plasseres på benken.

FORTSETTER: Jørgen Strand Larsen og Antonio Nusa var involvert i det meste da Norge slo en relativt svak motstander. Vis mer







Publisert: 12.09.2023 09:02 Oppdatert: 12.09.2023 09:26

Det får VG opplyst fra flere kilder. Norge spiller EM-kvalifiseringskamp mot Georgia på Ullevaal stadion tirsdag kveld.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa under mandagens pressekonferanse at han mer eller mindre hadde laget klart, men at det var to posisjoner han fortsatt ikke hadde konkludert rundt.

– Det handler om konstellasjon. Hvis vi velger den ene, så velger vi nok og den andre, fordi det blir den beste lagsammensetningen og balansen for laget, uttalte Solbakken.

– Er det Strand Larsen på kant eller Sander Berge, hvor han skal spille? spurte TV 2.

– Ja, svarte Solbakken kort, og gliste lurt.

Ifølge VGs opplysninger har Solbakken landet på at Strand Larsen og Nusa bekler kantene i Norges 4–3–3-formasjon, med mindre noe uforutsett skjer på kampdag.

Nusa var frisk i debuten og scoret bare ti minutter ut i kampen, mens Strand Larsen scoret og var direkte involvert i tre mål til i 6–0-seieren mot Jordan torsdag.

VG får også opplyst at Sander Berge er plassert på benken. Det betyr etter alt å dømme at Solbakken kjører videre med sin foretrukne midtbanetreer bestående av Martin Ødegaard, Patrick Berg og Fredrik Aursnes.

I midtforsvaret tyder mye på at det er Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård som blir foretrukket.

På mandagens pressekonferanse ble han konfrontert med at Strandberg og Østigård har fått fornyet tillit til tross for at midtforsvaret har gjort kampavgjørende feil både mot Georgia og Skottland.

– Skal jeg ekskludere Østigård fordi han får krampe eller fordi han strekker seg litt feil i en kamp? Selvfølgelig kan han klarere den ballen på tribunen, men det ville vært dumt av meg å ekskludere ham på grunn av det.

– Også er det en sånn Strandberg-greie, fordi han spiller i Norge. Det er mange som ser ham i hverdagen og har veldig mange sterke meninger om ham. I noen kamper har han kommet i posisjoner som ikke er hans styrke. Det har han fått svi for og berettiget kritikk, men så har det blitt helt overdimensjonert, det der, svarte Solbakken.

– Det kommer aldri til å bli noen populisistiske laguttaket. Det kommer ikke til å bli noen avstemminger i sosiale medier, fortsatte han.

Du kan se hele svaret fra rundt 29 minutter ut i pressekonferansen her: