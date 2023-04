Oppsiktsvekkende bilder: Assistentdommer kan ha albuet Liverpool-profil

(Liverpool – Arsenal 2–2) Videobilder viser assistentdommer Constantine Hatzidakis løfte albuen mot halsen til Andrew Robertson i oppgjøret hvor Arsenal tapte to poeng i tittelkampen.





09.04.2023 19:01 Oppdatert 09.04.2023 19:56

– Linjedommeren albuet Robertson, hevder Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

Ifølge BBC har dommerforeningen opplyst at de vil undersøke hendelsen.

Det var like etter at det var blåst for pause at videobilder viser Robertson og assistenten tett sammen. Ifølge Sky Sports-reporter Geoff Shreeves, som var ved sidelinjen, skal Liverpool-backen ha uttalt følgende etterpå:

– Han albuet meg akkurat i halsen. Linjemannen albuet meg i halsen.

Saken oppdateres!

REAGERTE KRAFTIG: Robertson ble illsint etter hendelsen med dommeren.

Tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane har ikke latt seg overbevise.

– Vet du hva? Tar han tak i linjemannen først? Jeg er ikke sikker, men Robertson klager. Han skulle ha vært mer bekymret for forsvarsspillet sitt, sier Keane på Sky Sports og kaller Liverpool-spilleren for «en stor baby».

Opptrinnet vil garantert bli debattert og sett nærmere på av ulike personer etter kampen.

– Jeg har aldri sett en dommer heve albuen mot en spiller. Jeg tror han kommer til å være i kjempetrøbbel etter denne kampen, sier United-legende og fotballekspert Gary Neville.

Viaplay-ekspert Pål André Helland mener dommeren minst bør utestenges resten av sesongen, som det gjenstår ni runder av.

– Det er skandalescener. Det kan fort være den siste kampen han dømmer på toppnivå, mener Helland.

DISKUTERES: Constantine Hatzidakis gjorde en merkelig manøver på Anfield.

I selve matchen sendte Gabriel Martinelli seiersvante Arsenal i ledelsen etter bare åtte minutter. Lagkamerat Bukayo Saka rykket seg først bort fra nevnte Andrew Robertson.

Deretter overtok Martin Ødegaard ballen.

Nordmannen spilte ballen fremover, noe som bidro til at Liverpool-stopper Virgil van Dijk forærte den videre til Martinelli. Alene med burvokter Alisson Becker tuppet Martinelli ballen i nettet.

– Jeg er skuffet. Jeg ville vinne. Vi gjør en veldig god første omgang. Så får de mer det kampbildet de ønsker, får løpt mye bak oss og vi gjør en del enkle feil. Så andre omgang er ikke så bra, sier Ødegaard til Viaplay.

Før halvtimen var spilt fremprovoserte Arsenal et nytt svakt forsvarsspill fra hjemmelaget. Anfield-publikumet sukket da Trent Alexander-Arnold sto feilplassert, noe som ga Martinelli fri vei langs venstresiden før både van Dijk og Robertson mislyktes med å markere Gabriel Jesus i feltet.

Upresset steg spissen til værs og stusset inn 2–0 for Premier League-lederen fra London.

Mohamed Salah er Liverpools toppscorer denne sesongen, og «den egyptiske kongen» ble igjen sentral for rødtrøyene. Først reduserte 30-åringen fra kloss hold.

Deretter bommet Salah på straffespark tidlig i andre omgang. I Manchester satt City-leiren og fortvilet. Erling Braut Haaland og lagkameratene er avhengig av at Arsenal avgir poeng for å kunne ta fra dem ligatittelen.

Hvis kaptein Ødegaards mannskap hadde vunnet på Anfield, ville de ledet Premier League med åtte poeng på City – med én kamp mer spilt.

Med fire minutter igjen å spille så det også ut til å bli slik, men plutselig begynte Alexander-Arnold på et glitrende forarbeid på høyresiden. Etter å ha slått en ydmykende tunnel på Arsenal-back Oleksandr Zintsjenko, fant Merseyside-karen Roberto Firmino på bakre stolpe.

Med et kontant hodestøt ble innbytteren den tredje brasilianeren til å score i matchen.

På kampens overtid skapte Liverpool flere store sjanser til å avgjøre kampen. Spesielt Salah og Ibrahima Konaté burde gitt Anfield-publikumet en seier å juble for.

I stedet berget Aaron Ramsdale uavgjort for gjestene med noen vanvittige redninger.

– Det er det jeg er her for å gjøre. Jeg nøt å spille i dag. Dessverre klarte vi ikke å ta tre poeng, men i det minste hjalp redningene mine oss, sier sisteskansen til Sky Sports.