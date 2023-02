Mvuka gjør dem mange millioner kroner rikere: – En stolthet for Åsane

– Det er rett og slett rørende, sier Sindre Tjelmeland, som har fulgt Joel Mvuka fra en blytung tid i Åsane til europeisk toppfotball.

Rune Eriksen er daglig leder for en klubb som snart får mange millioner inn på konto.

01.02.2023 17:33 Oppdatert 01.02.2023 18:04

Den seneste, hektiske tiden i Joel Mvukas liv har tatt plass i Bodø, Lorient og Alicante.

Et fjerde sted, nord i Bergen, har vært helt sentralt for at han tirsdag ble solgt til Frankrike som tidenes dyreste bergenser.

