Zlatan på gråten: - Jeg elsker deg min venn

I et følelsesladet klipp fra ESPN Nederland snakker Zlatan Ibrahimovic (41) med vennen Thijs Slegers, som lider av uhelbredelig leukemi.

FØLELSESLADD: Zlatan Ibrahimovic på gråten i en videosamtale med sin nederlandske venn Thijs Slegers.

14.02.2023 10:07 Oppdatert 14.02.2023 10:37

Som 19-åring flyttet Zlatan Ibrahimovic til Amsterdam og gigantklubben Ajax.

Der ble han kjent med den daværende journalisten (nå pressesjef for PSV Eindhoven) Thijs Slegers. En journalist som Ibrahimovic knyttet et sterkt bånd til - noe svensken blant annet har omtalt skrevet om i boken sin.

Nå har den 46 år gamle pressesjefen blitt diagnostisert med uhelbredelig leukemi.

I et klipp fra nederlandske ESPN sitter Slegers i studio da Ibrahimovic plutselig dukker opp i en videosamtale.

Når programlederen spør om Ibrahimovic husker sitt første møte med den nederlandske journalisten, svarer han:

– Om jeg husker det? Jeg vil alltid huske. Han er min eneste venn fra Nederland. Jeg var ung, fortapt og forvirret. Så kom denne vennlige journalisten og rakte ut en hånd, sier Ibrahimovic.

Han fortsetter:

– Vi møttes ofte og spiste sammen, og ble gode venner. Han hjalp meg mye og ga meg den støtten jeg trengte. Jeg er veldig takknemlig for alt han gjorde for meg, og at vi fortsatt har kontakt.

Til slutt blir det emosjonelt for både Ibrahimovic og Slegers, som ikke klarer å holde tårene tilbake.

– Han kapret en plass i hjertet mitt og jeg vil bare si at jeg elsker deg, min venn, sier Ibrahimovic.

