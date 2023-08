Ulland Andersen avgjørende da Strømsgodset snudde til seier: – Fantastisk

(Sarpsborg 08 - Strømsgodset 1–2) Innbytter Eirik Ulland Andersen (30) ble avgjørende da Strømsgodset tok sin første seier på fire kamper.

HELTEN: Eirk Ulland Andesen kom inn og ble avgjørende da Strømsgodset seiret i Sarpsborg. Vis mer

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 20:17

30-åringen gjorde comeback på fotballbanen da han kom inn som innbytter for Molde mot Vålerenga for en drøy måned siden. Da hadde angrepsspilleren vært ute med skade i over ett år.

Noen uker senere ble han klar for Strømsgodset, og i sin andre kamp i Godset-comebacket sørget han for lagets første seier på over en måned - med god hjelp fra Sarpsborg 08s Anton Skipper.

For Andersen hamret inn et innlegg fra høyrekanten etter 84 minutter, og via en uheldig Skipper snek ballen seg inn til 2–1 for bortelaget fra Drammen.

– Det er fantastisk, selvfølgelig. Det er derfor jeg kom hjem til Drammen og Strømsgodset. Fantastisk laginnsats i dag. Vi står på og kriger, og så får vi den viktige seieren som vi trenger. Nå håper jeg vi får en opptur, sier Ulland Andersen til TV 2 etter kampen.

– Jeg synes han viser kvalitet når han får ballen. Og så er han smart, og det trenger vi i et lang med litt ung råskap over seg. Det er strålende å ha en fyr med sånn erfaring, og så er det viktig for oss å holde ham skadefri og ha ham tilgjengelig, sier Jørgen Isnes om Ulland Andersen til TV 2.

Selvmålet ble avgjørende for Godset som lå under etter første omgang, som også måtte klare seg uten toppscoreren sin etter fire strake tap i Eliteserien.

PÅ VEI BORT: Jonatan Braut Brunes er i ferd med å signere for belgiske OH Leuven. Vis mer

Jonatan Braut Brunes var nemlig ikke med i bortelagets kamptropp.

Ifølge VGs opplysninger er Erling Braut Haalands fetter på vei til OH Leuven. Overfor TV 2 bekrefter sportssjef Jostein Flo at angriperen er i ferd med å signere for den belgiske klubben. Han legger heller ikke skjul på at Godset er i ferd med å finne en erstatter.

– Vi er aktive på markedet og holder på med to spillere, og håper å få klar en spiss rett over helgen. Vi kommer til å se på muligheten til å ta inn én eller to til, sier Flo til kanalen i pauseintervjuet.

Ole Enersen gikk inn på topp for Strømsgodset fra start mot Sarpsborg 08.

STARTET BEST: Kristian Fardal Opseth stanget Sarpsborg 08 i ledelsen mot Strømsgodset før bortelaget snudde kampen. Vis mer

Hjemmelaget brukte ikke lang tid på å ta føringen i Sarpsborg. Mikkel Maigaard slo inn, og midt i feltet sto Kristian Fardal Opseth alene og umarkert.

Sarpsborg 08s toppscorer headet vertene i ledelsen, og bortelaget maktet ikke å svare før pause.

Innbytter Jonas Therkelsen skulle vise seg å bli avgjørende for Strømsgodsets utligning. Et kvarter ut i andre omgang kontret bortelaget, og Halldor Stenevik spilte en smart ball i bakrom på innbytteren. 20-åringen utfordret Anton Skipper, gikk i bakken og fikk straffespark.

Fra elleve meter var Herman Stengel nådeløs. 27-åringen sendte Sarpsborg-keeper Leander Øy feil vei og dunket straffesparket i krysset.

I KRYSSET: Herman Stengel sendte Strømsgodset tilbake i kampen med et vakkert straffespark. Vis mer

I etterkant av straffesparket var det vertene som tok det offensive initiativet. Sarpingene var også nære å ta ledelsen flere ganger ved innbytterne og nykommerne Rafik Zekhnini og Niklas Sandberg.

Men det var gjestene som skulle stikke av med det avgjørende målet og seieren da Skipper satte ballen i eget mål få minutter før slutt.