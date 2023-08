Legger seg flat etter tabbe: – Unnskyld

WELLINGTON (VG) (Japan – Norge 3–1) Til tross for at stjernespiss Ada Hegerberg ble byttet inn og la seg side om side med Sophie Román Haug, var det Japan som skulle få hjelpen de trengte av det norske laget. Etter kampen la Vilde Bøe Risa seg flat.

UTE: Norge er ute av fotball-VM i New Zealand etter et selvmål og en assist fra det norske laget. Vis mer







– Det er ekstremt kjipt å gi bort mål på den måten vi gjør i dag, fordi da kommer man ikke videre på det nivået her, sier Guro Reiten til pressen etter nederlaget.

Reiten sendte Norge tilbake i kampen da hun stanget inn 1–1 like etter Ingrid Syrstad Engens selvmål. Men i andre omgang bommet Vilde Bøe Risa grovt med en pasning i eget felt, og Japan gikk i ledelsen igjen.

– Jeg må bare ta opp hendene og si unnskyld for min involvering på det målet. Jeg vet at det ikke skal skje på dette nivået, sier Vilde Bøe Risa til VG.

VMs toppscorer, Hinata Miyazawa, punkterte kampen da hun satte inn 3–1 alene med keeper ni minutter før slutt.

– Det er så, så trist å se at Norge nærmest har assistert Japan i denne kampen, når de har levert sin mest defensive kamp i turneringen så langt, skriver den svenske fotballeksperten Mia Eriksson.

Et tilnærmet fullt Sky Stadium i hovedstaden Wellington fikk se et japansk lag fulle av selvtillit mot et skjelvent Norge-lag.

– Vi er skuffet, men vi gir alt for hverandre i dag. Jeg har aldri vært så sliten etter en kamp før. Men det var ikke nok i dag, sier Ingrid Syrstad Engen til NRK etter kampen.

Publikum jublet hver gang Japan nærmet seg keeper Aurora Mikalsen, men av to av de tre scoringene som sendte Japan til kvartfinale, var det de norske spillerne som nærmest sto bak.

GAVEPAKKE: Kaptein Maren Mjelde og Vilde Bøe Risa depper etter Japans 2–1-scoring. Vis mer

Det skjedde etter at landslagssjef Hege Riise meldte et kampbilde likt Japan og Spania, bare at rollene var snudd.

Norge hadde parkert bussen fra start. Ingrid Syrstad Engen, som ikke har startet de to siste gruppespillskampene, ble valgt inn i startelleveren til fordel for offensive Frida Maanum.

Det virket som at taktikken var å legge trønderen ned som en tredje midtstopper mot et ballsikkert Japan.

Etter femten minutter spilt var marerittstarten et faktum. Japanske Hinata Miyazawa kom seg til et innlegg, og det klarte Engen klarte å styre inn i eget nett.

– Jeg får vondt i sjelen. Hun har ikke hatt et godt mesterskap. Et grusomt øyeblikk, sier NRKs ekspert Alexander Schau på NRKs sending.

Fem minutter senere skulle Norge svare, til tross for at det var Japan som styrte det meste av spillet. Graham Hansen mottok ballen ute på sin høyre side, avanserte, før hun sendte den videre til Bøe Risa.

Bergenseren slo et presist innlegg mot Guro Reiten, som steg til værs og headet inn ballen i venstre hjørne.

– Jeg tror ikke hun kaller seg selv «luftens baron». Men hun er best når det gjelder, sier NRKs ekspert og tidligere landslagsspiller, Elise Thorsnes.

Etter halvspilt kamp hadde de japanske spillerne hatt en ballbesittelse på 68 prosent.

JUBEL: Guro Reiten svarte på et overraskende vis da hun headet inn utligningen i første omgang. Vis mer

Den maktdemonstrasjonen skulle legge press på de norske spillerne i andre omgang, som nok en gang fikk en katastrofestart.

Denne gangen var det Bøe Risa ga Japan en gavepakke. Hun sentret ballen til Risa Shimizu rett foran eget mål, og den pasningen takket Shimizu for og sendte enkelt i mål.

Den japanske ledelsen stresset det norske laget, som deretter la om taktikken. Tuva Hansen gikk ut, og inn kom Ada Hegerberg som la seg side om side med Sophie Román Haug på topp.

Det skulle Japan straffe. Japanerne utnyttet Norges sjansespill, og kontret seg opp i 3–1-ledelse etter scoring av Miyazawa, den samme som scoret kampens første mål.

Dermed er Japan et steg nærmere en VM-finale. Japan har vunnet VM i 2011, og ble finalister i 2015.