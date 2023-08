Strand reddet poeng for Vålerenga i bunnstriden – uten hjemmeseier på tre måneder

VALLE (VG) (Vålerenga-Haugesund 1–1) Petter Strand reddet ett poeng for Vålerenga i bunnkampen mot Haugesund. Samtidig fortsetter den begredelige rekken med kamper uten seier på hjemmebane.

UNDER STREKEN: Geir Bakke og Vålerenga spilte uavgjort mot Haugesund og ligger på direkte nedrykksplass i Eliteserien. Vis mer





Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 21:19

Petter Strand reddet det som kan vise seg å bli viktig poeng i bunnstriden. Men Vålerenga forblir på nedrykksplass etter uavgjort mot Haugesund.

– Vi er nødt til å ta flere poeng, spesielt på hjemmebane. Jeg synes vi ofte gjør gode kamper i deler av spillet. Så er det ting vi må bli bedre på foran begge mål, egentlig. Det er litt å jobbe videre med, men det er i hvert fall noe positivt vi kan ta med oss videre, sier Strand til TV 2.

Det ble en marerittstart på kampen for hjemmelaget.

Aleksander Hammer Kjelsen mistet ballen rett foran eget felt. Sory Diarra lot seg ikke be to ganger og banket ballen ned i hjørnet bak keeper Jacob Storevik.

1–0 foran Østblokka, hvor det var helt stille det første kvarteret som en protest mot VAR i norsk fotball.

TIDLIG LEDELSE: Sory Diarra tar imot hyllesten fra lagkameratene etter å ha satt inn 1–0 til Haugesund. Vis mer

Etter kvarteret smalt det dog fra supporterne, og da våknet også Vålerenga noe mer. For etter en tam åpning klarte Vålerenga å skape noe mer. Petter Strand fikk den aller største sjansen da han satte ballen i tverrligger fra skrått hold.

Haugesund hadde også sine muligheter og var laget som styrte det meste av banespillet i den første omgangen.

Likevel var følelsen at Vålerenga tok mer og mer over etter hvert som kampen gikk. Haugesund ble trykket lavere og lavere.

Seedy Jatta trodde han hadde utlignet for Vålerenga et stykke ut i andre omgang, men assistentdommer var oppe med flagget.

Noen minutter senere skulle det telle. Magnus Riisnæs sendte Petter Strand i bakrom. På en touch banket Vålerengas midtbanemotor ballen opp i nettaket. Vålerenga hadde utlignet.

UTLIGNET: Petter Strand reduserte for Vålerenga. Vis mer

Nå var det Vålerenga for alle penga. Bortelaget hadde mer enn nok med å rydde unna mot et Vålerenga-lag som jaktet svært viktige poeng i bunnstriden. En god Egil Selvik bakerst samt sterke stoppere gjorde en god jobb med å rydde unna. Spørsmålet var om det kunne holde.

Haugesunds sisteskanse hadde for øvrig gjort seg upopulær hos hjemmefansen i løpet av kampen, og fikk høre det fra gjengen på Østblokka hver gang han hadde ballen.

Vålerenga klarte ikke å skape noe mer mot slutten. Et skuffet hjemmepublikum måtte innse at deres gutter fortsatt er under streken.