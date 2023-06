England ydmyker Nord-Makedonia: Saka med hat trick

(England–Nord-Makedonia 7–0) Da Bukayo Saka (21) scoret sitt første hat trick for England gikk det fort. I løpet av 14 spilleminutter var det gjort.

SOLID TREFF: Bukayo Saka knallet til fra 17 meter, ballen satt i krysset i det lengste hjørnet.

Mens Martin Ødegaard har hatt noen tunge dager som landslagskaptein for Norge, så skinner klubbkamerat Bukayo Saka for England. Arsenal-spilleren klinket til med tre scoringer mot Nord-Makedonia i gruppe C. Nå har England 12 poeng og full pott i EM-kvalifiseringen.

Men det var kaptein Harry Kane som sendte England i ledelsen på Old Trafford, etter oppspill fra to som kjenner banen godt, Marcus Rashford og Luke Shaw, satte Kane ballen i mål etter 28 minutter. Kapteinen sto på bakerste stolpe og satte ballen sikkert i mål fra syv-åtte meter. Det var mange nordmakedonere i nærheten, men ingen på ball.

MÅL: Englands kaptein Harry Kane satte ballen i mål bak Stole Dimitrievski etter 28 minutter.

Men bare noen minutter tidligere hadde Kane hovedrollen i en stygg smelll. Kane gikk opp mot en ball, men traff bakhodet til Stefan Ristovski. Begge gikk ned for telling umiddelbart. Det var blod på hendene til Ristovski etter at han tok seg til hodet, mens han lå på gresset og skar grimaser.

Han kom tilbake på banen med et helt bandasjert topplokk. Se bildegalleri ved å trykke på pilene:

forrige









BLODIG: Nord-Makedonias Stefan Ristovski.

Ti minutter etter Kanes scoring var det Buyako Saka sin tur. Han lekte først litt med ballen, spilte til Trent Alexander-Arnold som spilte Kyle Walker, han sendte ballen tilbake til Saka som hamret ballen opp i nettaket.

England kunne gå i garderoben med tremålsledelse etter at Harry Kane snappet ballen like før pause. Han spilte til Jordan Henderson som fant Marcus Rashford som satte ballen enkelt i mål, og ble den først Manchester United-spilleren til å score et landslagsmål på Old Trafford siden David Beckham gjorde det samme mot Sverige for over 22 år siden.

Det er bare noen dager siden England som forventet slo Malta enkelt. Det endte 4–0 og Trent Alexander-Arnold var banens beste med nummer 10 på ryggen.

FORNØYD TRENER: Gareth Southgate takker Bukayo Saka for innsatsen.

Og da England satte inn 4–0 mot Nord-Makedonia var det Alexander-Arnold som sto for et fabelaktig fremspill. Saka tok den lekkert ned og scoret fra 17 meter i det lengste hjørnet.

Og fire minutter senere var det Kane som spilte Saka gjennom. Og majoriteten av publikum på Old Trafford kunne juble, igjen. Etter kveldens hat trick kysset Saka ballen. Dermed var det 5–0.

Saka har levert drømmetreff for England før også:

Etter 58 minutter ble Saka byttet ut, og erstattet av Manchester City-spiller Phil Foden. England-manager Gareth Southgate gjorde et kvadruppelbytte, og Jack Grealish kom også inn.

Men det var innbytter Kalvin Phillips som satte ballen i mål, det vil si han kontrollerte ballen inn i åpent mål, etter 64 minutter. Han kom inn for Declan Rice.

Så scoret kaptein Kane på straffe. Da var ydmykelsen total for gjestene.