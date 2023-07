André Hansen med kjempetabbe i ny Rosenborg-flause – supportere entret banen i frustrasjon

(Aalesund - Rosenborg 1–0) Rosenborg-krisen vil ingen ende ta. André Hansens (33) kjempetabbe ble avgjørende da Christian Johnsen (46) fikk en perfekt trenerdebut i Aalesund.

NYTT TAP ETTER TABBE: Rosenborg og André Hansen gikk på sitt andre strake eliteserietap mot Aalesund. Vis mer

Etter forrige helgs flause mot Sarpsborg 08 på hjemmebane, ble Rosenborg advart mot nedrykksstrid. Søndag var Aalesund oppgaven for vikartrener Svein Maalen, men heller ikke mot Eliteseriens tabelljumbo skulle det lykkes for 45-åringen og RBK.

Christian Johnsen ble ansatt som AaFK-trener ved midten av juni, og hjemmelaget gikk rett i strupen på RBK fra start.

Etter å ha blitt rystet i første omgang, fikk Rosenborg en marerittstart rett etter pause. Keeper André Hansen slo en altfor svak pasning mot midtstopper Ulrik Yttergård Jensen, som Aalesunds Kristoffer Barmen snappet opp i RBKs 16-meter.

Barmen spilte til Markus Karlsbakk i feltet, som dunket inn 1–0 til AaFK i nettaket. Scoringen holdt til Aalesunds andre hjemmeseier for sesongen, og Rosenborg står stadig uten seier på bortebane i år.

Grafikk: www.sofascore.com

Like etter at Rosenborgs sjette tap var et faktum entret flere tydelig misfornøyde supportere kunstgresset i frustrasjon.

– Vi har tatt veldig lite poeng og ikke spilt all verden til fotball. Det er jo på en måte greit. Vi velger å gå bort til dem og takke for en god innsats. Det handler egentlig om det, sier Svein Maalen om supporterne til TV 2.

Johnsens første Aalesund-lag gikk offensivt ut fra start og rystet Rosenborg i åpningsminuttene. Den unge spissen Bjørn Martin Kristensen prøvde seg først med en akrobatisk avslutning, før han kort tid senere snappet med seg ballen i en duell med Samuel Rodgers og smalt ballen i stolpen.

Like etterpå skulle det komme nok et stolpetreff da Kristoffer Ødemarksbakken fant Kristoffer Barmen i feltet. Midtbanespillerens avslutning via Ulrik Yttergård Jensen gikk også i stolpen, og RBK var heldige som ikke fikk et tidlig baklengsmål.

Gjestene hevet seg noe etter hvert og spilte seg til et par farligheter, men ingen av lagene maktet å ta ledelsen før pause.

PERFEKT DEBUT: Christian Johnsen debuterte med 1–0-seier mot Rosenborg som AaFK-trener.

Etter at hjemmelaget gikk i føringen etter Hansens kjempebrøler, svarte Rosenborg med en rekke gigantsjanser i de pafølgende 20 minuttene. Først ved Ole Sæter, som var tilbake fra start for første gang siden november i fjor. Spissen driblet seg forbi flere AaFk-forsvarere før avslutningen i 16-meteren ble blokkert.

Deretter kunne Olaus Skarsem utlignet, før Ødemarksbakken var nære ved å sette ballen i eget nett etter en corner.

Rosenborg presset på videre for utligningen, men endte nok en kamp uten scoring. Trønderne har nå tre kamper uten seier.

AaFK klatret med seieren opp fra sisteplass til 15.-plass på tabellen, og er dermed ikke tabelljumbo etter at HamKam tapte for Brann.