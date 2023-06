Haaland etter kollapsen mot Skottland: – Det er selvfølgelig tungt

ULLEVAAL STADION (VG) Erling Braut Haaland (22) vet ikke hvorfor Norge raknet i sluttminuttene mot Skottland. Kaptein Martin Ødegaard (24) sier det blir dumt å lete etter unnskyldninger.





18.06.2023 12:16 Oppdatert 18.06.2023 13:10

– 86 minutter var bra, så skjer det ting som kan skje i fotball. I fjor skjedde det med Manchester City i Champions League Manchester City i Champions Leagueble slått ut av Real Madrid i semifinalen etter sene baklengsmål. . Det er tungt, sier Haaland.

En time etter at landslagssjef Ståle Solbakken fikk kritiske spørsmål på sin pressekonferanse om at Haaland ikke gikk gjennom intervjusonen lørdag kveld, kalte han plutselig journalistene på Ullevaal stadion til seg.

Solbakkens budskap var at Haaland og Ødegaard stilte opp på spørsmål i rundt ti minutter. Det ble gitt streng beskjed om at det kun skulle snakkes om Norge.

Fakta Norge – Skottland 1–2 (0–0) Ullevaal stadion 25.791 tilskuere Mål: 1–0 Erling Braut Haaland (str. 61), 1–1 Lyndon Dykes (87), 1–2 Kenny McLean (88). Dommer: Matej Jug, Slovenia. Gult kort: John McGinn (37), Jack Hendry (40), Kieran Tierney (53), Ryan Porteous (60), Skottland. Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Alexander Sørloth (Mohamed Elyounoussi fra 79.), Martin Ødegaard, Patrick Berg (Jørgen Strand Larsen fra 84.), Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt fra 84.), Ola Solbakken (Sander Berge fra 63.) – Erling Braut Haaland (Mats Møller Dæhli fra 84.). Skottland (5-4-1): Angus Gunn – Aaron Hickey, Ryan Porteous (Kenny McLean fra 79.), Jack Hendry, Kieran Tierney (Liam Cooper fra 65.), Andy Robertson – Ryan Christie (Stuart Armstrong fra 78.), Scott McTominay, Callum McGregor (Billy Gilmour fra 78.), John McGinn (Dominic Hyam fra 90+1.) – Lyndon Dykes. NTB Vis mer

Haaland sendte Norge foran på straffe etter pause. Men Lyndon Dykes og Kenny McLean sikret skotsk 2–1-seier med mål i 87. og 88. minutt.

Superstjernen hadde ingen forklaring på hvordan det kunne skje.

– Det er sånn som skjer, jeg har ikke svaret på det, jeg er ikke verdens smarteste mann til å svare på sånn, sier Haaland.

Norge har kun ett poeng etter tre kamper i EM-kvaliken, og det virker sjanseløst å bli blant de to beste lagene som går direkte til mesterskapet i Tyskland sommeren 2024. Norges sjanse ser ut til å ligge gjennom Nations League-playoff.

– Det er selvfølgelig tungt. Det eneste vi vil er å spille god fotball og komme til mesterskap. Jeg har tro på at vi forhåpentligvis skal klare det, sier Haaland.

Norge byttet tre spillere i 84. minutt, deriblant Haaland, noe som har blitt heftig diskutert i etterkant. Han fikk spørsmål om det var totalt nødvendig å bli byttet ut.

– Ja, jeg følte jeg hadde gjort mitt. Å få inn friske bein og Jørgen Strand Larsen på topp, er ikke noe galt.

På VGs spørsmål om feiringen av Manchester Citys «The Treble» påvirket ham, svarer Haaland dette:

– Jeg følte jeg gjorde jobben min i går, jeg vet ikke hva du synes. Men jeg synes hvert fall jeg gjør jobben min. Det hadde vært spennende om du ikke gjorde det (feiret) om du vant «The Treble», for å si det sånn.

– Jeg var sliten etter 65 minutter i Champions League-finalen også. Det er sånn som skjer i fotball.

Haaland ble spurt om hvordan Norge står mentalt når presset er stort. Ikke siden 2000 har Norge vært i mesterskap. Manchester City-spissen pekte på at Danmark i samme periode har klart det en rekke ganger, mens Norge mangler erfaring.

– Det er et problem. Men det er sultne gutter som vil frem og lære. Det tror jeg er viktig. For min del personlige del, vil jeg gjøre ting jeg kan for å få Norge til å lykkes. Det er det eneste vi vil til syvende sist.

– Hva tror du er grunnen til at man slipper inn så mange mål på slutten i viktige kamper?

– Jeg vet ikke.

Martin Ødegaard mener dagens landslag er det beste siden hans debut i 2014. Han sier det er tungt nå, men at laget skal stå samlet.

– Det blir dumt å lete etter så mange enkle svar og unnskyldninger på ting. Fotball er mye mer komplekst, sier kapteinen.

Kritikken og skuffelsen i folket og blant eksperter har vært stor etter lørdagens kollaps.

– Jeg har stor tro på laget, og driter litt i hva alle andre sier og mener nå. Jeg har like stor tro på laget, sier Ødegaard.