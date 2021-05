Molde-trenerens sønn skifter klubb

Kristian Strande (23) er ferdig i Hamkam. Denne sesongen skal Molde-gutten spille for Arendal.

Kristian Strande forlater Hamkam og skal spille for Arendal kommende sesong. Foto: HAMKAM.NO

14. mai 2021 13:54 Sist oppdatert 11 minutter siden

Forsvareren, som er sønn av Moldes assistenttrener Trond Strande, fikk 12 kamper for Kjetil Rekdals lag i 1. divisjon i fjor. Nå er han klar for et lag med ambisjoner om å rykke opp fra 2. divisjon avdeling 2.