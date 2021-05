Tribunefast Haaland jublet for dramatisk Dortmund-seier

Borussia Dortmund tok en svært viktig seier i toppkampen mot annenplassen RB Leipzig.

Erling Braut Haaland sto over kampen med det som skal være en mindre muskelskade. Stjernespissen har måttet stå over trening den siste uken. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

8. mai 2021 17:23 Sist oppdatert 6 minutter siden

Borussia Dortmund – RB Leipzig 3–2

Erling Braut Haaland hadde ikke på seg den gule og svarte Dortmund-drakten, men de elleville jubelscenene mellom han og lagkamerat Jude Bellingham på tribunen kunne nesten utspilt seg ute på banen, etter at Jadon Sancho hadde satt inn 3–2 mot RB Leipzig like før slutt.

Haaland sto over toppkampen grunnet en muskelskade, men lagkameratene klarte å sikre en svært viktig trepoenger uten ham.

Seieren betyr at de har den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill. Det er to poeng ned til Eintracht Frankfurt, som spiller søndag. Om de vinner der, må Haalands Dortmund ha hjelp i de to siste rundene for å komme til Champions League.

Det ligger an til en skikkelig thriller om hvilke tyske lag som får plass i neste sesongs turnering.

Viktig turnering for Haaland

Resultatet betydde nok mye for Erling Braut Haaland der han satt på tribunen, kledd i en svart hettegenser og munnbind.

20-åringens elleville scoringsstatistikk har gitt ham status som et av Fotball-Europas heteste overgangsobjekter. De fleste lag kan tenke seg en spiller som scorer ett ligamål hvert 89. minutt.

Dermed suser ryktene rundt fremtiden hans frem og tilbake. I tyske medier har det stått at Dortmund har informert Haalands agent, Mino Raiola, om at de ikke planlegger å selge spissen før neste sommer. Dette skal den mektige agenten ha akseptert.

Samtidig skal man huske at man må ta alt i fotballens rykteverden med en stor klype salt. Noe som skrives en uke, kan være usant den neste. Alle har sin agenda.

Jadon Sancho (t.h.) ble matchvinner i det som var en svært viktig seier for Dortmund. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Men det er liten tvil om at Champions League er viktig for Erling Braut Haaland. Han har skapt navnet sitt ved å herje i nettopp den turneringen. Før finalen mellom Manchester City og Chelsea 29. mai ligger han an til å bli denne sesongens toppscorer – som 20-åring.

I spillet rundt fremtiden til europeisk fotballs store «wonderboy» er det umulig å konkludere med noe som helst, men én ting er sikkert:

Det vil være enklere for Dortmund å beholde Haaland om de kan tilby spill i verdens gjeveste klubbturnering.

Fakta Kampen om topp fire i Bundesliga 3. Wolfsburg - 32 kamper - 60 poeng 4. Borussia Dortmund - 32 kamper - 58 poeng 5. Eintracht Frankfurt - 31 kamper - 56 poeng Vis mer

Målfylt annenomgang

Det startet glitrende for Dortmund mot Leipzig. Kaptein Marco Reus kombinerte lekkert med Thorgan Hazard, før han satte ballen knallhardt opp i nettaket.

Fem minutter ut i annenomgangen lurte Jadon Sancho vekk Lukas Klostermann og satte inn 2–0, før sistnevnte headet inn reduseringen for Leipzig etter et hjørnespark.

Leipzig kjørte kampen og fikk betalt. Etter 77 minutter satt utligningen fra Daniel Olmo.

Men Dortmund og Sancho svarte tre minutter før slutt. Stjernevingen rullet inn seiersmålet etter et fint angrep.

Dermed tok laget en viktig seier i kampen om Champions League-plassene.

PS. De to topprivalene møtes til dyst igjen i den tyske cupfinalen 13. mai. Da kan Haaland være tilbake.