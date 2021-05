Friday stilnet tøff kritiker: – Naturstridig

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset – Lillestrøm 3–1) Discovery-ekspert Joacim Jonsson omtalte Strømsgodsets Fred Friday som en «merkelig signering». 25-åringen svarte med en praktkamp mot Lillestrøm.

OVERRASKET: Fotballekspert Joacim Jonsson ble sjokkert over hvor god Fred Friday var for Strømsgodset mot Lillestrøm. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Friday var helt fantastisk. Han så ut som en milliard. Han var et angrep alene. Helt utrolig, sier Jonsson til VG.

Han tvilte da Godset hentet Friday før sesongen. Skader ødela tiden i nederlandsk fotball for spissen (innom AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam og Twente).

Sist nigerianeren spilte en tellende kamp var i april 2019. Av den grunn mente Jonsson at Friday var den nest svakeste signeringen før sesongen (bak Vieux Sané til Brann). Etter oppvisningen mot Lillestrøm har Jonsson kommet på andre tanker.

Les også Friday med kunstmål i perfekt Godset-start: – Helt klasse

– Jeg ble veldig overrasket. Det var naturstridig. Men ingenting er mer morsomt. Slike historier er det beste med fotballen. Så må han bare fortsette å levere, sier Jonsson.

– Angrer du?

– Nei, da. Man kan ikke angre på alt her i livet, men det var veldig morsomt å se Friday komme tilbake sånn.

Slik svarte RBK på en av ekspertens pessimistiske spådommer i fjor, da gjaldt det Pa Konate hos trønderne:

Friday skaffet Strømsgodset en straffe og scoret et vanvittig solomål mot Lillestrøm.

– Spiler Fred som i dag, er den dommen feil for å si det sånn. Han var ordentlig god. Han er ekstrem, sier Godsets midtbanespiller Herman Stengel.

Friday bryr seg fint lite om hva ekspertene sier.

– Folk har alltid meninger. For meg er det viktig å gi mitt beste og vise hva jeg er god for på banen, sier Friday.

– Bruker du slik kritikk som motivasjon?

– Jeg har vært lenge i fotballen og bryr meg ikke særlig. Jeg forstår ikke norsk heller og får ikke med meg nyhetene. Jeg vil bare vise hva jeg kan på banen, svarer 25-åringen.

Les også Hareide raste mot Glimt-fansen: – Ufyselig publikum

Etter å ha storspilt for Lillestrøm ble spissen solgt til AZ Alkmaar sommeren 2016. På spørsmål om han ser på Strømsgodset som et springbrett ut til Europa igjen, peker han på at han har kontrakt i to sesonger.

– Friday er nesten bedre nå enn da jeg spilte mot han i Eliteserien for noen år siden. Det er noen som sa han var et bomkjøp. Det kan vi diskutere, sier Gustav Valsvik, Godset-kaptein.

– Hva gir Friday laget?

– Trygghet. Han klarer å holde på ballen og skaper en ro i laget, svarer Valsvik.

Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen trekker også frem at Friday «alltid» får tak i ballen når laget slår langt.

– Han er helt ekstrem. Det er ikke bare scoringen. Det er resten av spillet også. Han beholder ballen for oss. Jeg er veldig fornøyd med Fred, sier Ingebretsen.