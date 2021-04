AaFK måtte utsette treningskamp etter at fotballforbundet beordret Sogndal til å heller møte Brann: – Provoserende

AaFK er provosert etter at lørdagens treningskamp mot Sogndal må flyttes til onsdag. Årsaken er at Brann manglet motstander til en treningskamp.

Lars Arne Nilsen er ikke spesielt fornøyd med at AaFKs treningskamp mot Sogndal må flyttes fra førstkommende lørdag til onsdag i neste uke. - Det er litt overraskende at fotballforbundet går inn der og overstyrer, mener AaFK-treneren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

13. apr. 2021 17:56 Sist oppdatert 16 minutter siden

AaFK og Sogndal har over tid hatt en avtale med Sogndal om å spille en treningskamp. Datoen er blitt flyttet flere ganger, men utgangspunktet var at lagene skulle møtes lørdag, hvis myndighetene åpnet opp for treningskamper. Det ble det åpnet for.

Men i helga kom det beskjed fra uventet holdt om at lørdagens treningskamp ikke kom til å bli noe av. Det var ikke Sogndal som meldte avbud, men rett og slett Norges Fotballforbund (NFF) som bestemte at Sogndal heller skulle spille treningskamp mot Brann.