Vant toppkampen: Holtan matchvinner og Bryne nærmer seg opprykk

Bryne tok et langt steg mot 1. divisjon etter 1–0-seieren over Vard i toppkampen lørdag. En iskald Joacim Holtan fikset seieren fra straffemerket to minutter før slutt.

VARD HAUGESUND-BRYNE 0–1

KOPERVIK: Bryne er på det nærmeste klar for 1. divisjon etter seieren over Vard Haugesund på Åsebøen lørdag ettermiddag.