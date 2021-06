Høgmo ny Häcken-trener – skal redde sesongen

Per-Mathias Høgmo tar over svenske BK Häcken. Han får ansvaret for å redde en klubb i krise.

NY TRENER: Martin Foyston og Per-Mathias Høgmo tar over BK Häcken. Foto: Häcken

12. juni 2021 11:09 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Han har skrevet under på en kontrakt på 2,5 år ut 2023-sesongen. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. Høgmo har blitt koblet til den ledige trenerjobben den siste tiden.

– Det er en spennende klubb med mange kvaliteter. Møtet med Martin (Ericsson) og ledelsen ga et solid inntrykk. Utviklingsorientert, mot og ambisjoner er verdier jeg liker, og det ga meg en stor motivasjon for jobben. Allsvenskan er en fin liga å jobbe i og Göteborg er en fin by, sier Høgmo.

Han får med seg Martin Foyston som assistenttrener. De har tidligere jobbet sammen i Djurgården og på det norske herrelandslaget.

Häcken brukte et dansk rekrutteringsselskap for å finne den ideelle kandidaten til den ledige trenerjobben. Klubben ligger sist i Allsvenskan med seks poeng etter åtte spilte kamper. Nå blir det opp til den norske treneren å redde klubben fra nedrykk.

Sportssjef i Häcken, Martin Ericsson, er strålende fornøyd med å ha fått Høgmo på plass.

– Vi får en trygg person som både ser spillere og trenere, noe som er viktig både på kort og lang sikt. Han har jobbet i større organisasjoner og vet hva det vil si å lede et større team, det vil hjelpe oss på lang sikt. På kort sikt handler det om hvordan vi skal vinne neste – og neste – kamp, forteller han.