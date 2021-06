Gigantduellen vi mister

OM FOTBALL: Spania og Sverige har mye fint å by på, men la oss snakke litt om dem vi ikke får se.

Sergio Ramos mot Zlatan Ibrahimovic ville vært EMs kanskje mest spektakulære duell. Foto: REUTERS

LONDON: Å si at Spania og Sverige har hatt en «smooth» reise til EM, vil være en kraftig overdrivelse.

Det har handlet mer om koronavirus, smitte, isolering og vaksinering enn presspill og formasjoner.

Daglig har landslagssjefene Luis Enrique og Janne Andersson måttet snakke om koronakaos og usikkerhet rundt hvem som kan spille eller ikke.

Fakta Dagens EM-kamper Kl. 15: Skottland-Tsjekkia (TV 2) Kl. 18: Polen-Slovakia (NRK1) Kl. 21: Spania-Sverige (TV 2) Vis mer

Ble hastevaksinert

Sergio Busquets og Diego Llorente testet positivt for en uke siden og ble isolert fra troppen. Fredag ble hele den spanske troppen hastevaksinert etter at de først fikk nei fra regjeringen.

Nesten samtidig testet svenskene Dejan Kulusevski og Mattias Svanberg positivt. De ble satt rett i isolasjon og landslagssjef Andersson måtte kaste om på kortene. Han fikk flere dårlige nyheter da Albin Ekdal og Jens Cajuste ble skadet.

Både Spania og Sverige har trøblet i EM-oppladningen, og sånn sett står de likt før de møtes i Sevilla i første kamp i EM-gruppe E sent mandag kveld.

Sergio Ramos har spilt 180 kamper for Spania. Foto: Albert Gea, Reuters

Gigantene som mangler

Men nå må vi snakke om de som aldri fikk reise til Sevilla: Gigantene Sergio Ramos og Zlatan Ibrahimovic.

Vi får aldri se duellen mellom de to superveteranene i europeisk fotball.

To vinnermaskiner og topptrente atleter som ikke ville veket en tomme dersom hadde vært rustet til å spille.

En siste hodeduell. En siste takling. En siste krangel.

Spiss mot midtstopper. Muskelbunt mot muskelbunt. Det kunne fort blitt EMs største duell. Og i hvert fall gitt Spania mot Sverige en enorm dimensjon.

Det er blitt snakket mye om dominansen til Lionel Messi og Cristiano Ronaldo de siste 15 årene.

Ramos og Ibrahimovic er ikke helt der, men de er av dagens spillere som kommer nærmest målt ut fra prestasjoner, pokaler og den lysende vinnerviljen.

Zlatan Ibrahimovic har spilt 118 landskamper for Sverige. Foto: Yves Herman, Reuters

Topp 20 gjennom tidene

Begge var blant topp 20 på listen over tidenes beste europeiske spillere, som vi presenterte før EM startet.

Ramos har vunnet EM og VM med Spania, fire Champions League-triumfer og fire seriegull med Real Madrid. Han står bokført med ufattelige 180 landskamper – kun fire bak verdensrekorden til egypteren Ahmed Hassan. 35-åringen ville slå den i EM og samtidig revansjere de tre siste mislykkede mesterskapene for Spania.

Det ble ikke slik. Skader stoppet midtstopperen. Det syntes de svenske spillerne var helt greit da de fikk spørsmål om giganten i helgen.

– Positivt for oss, sier Alexander Isak.

– Et hardt slag for dem, mener Emil Forsberg.

Ramos er stor i Spania, men Zlatan er nok enda større for Sverige.

Zlatan-telefon på overtid

39-åringen var så sugen på en siste mesterskapsdans, at han la gamle konflikter til side og meldte seg klar for Sverige igjen.

Det gikk veldig fint på den første samlingen i mars. Men en kneskade stoppet dessverre Zlatan fra å delta i EM. Kjempen med 11 seriegull for fem forskjellige lag, ville vært så viktig for Sverige at landslagssjef Andersson tok en siste telefon få dager før EM.

Men status var uendret. Zlatan var ikke klar. Det forteller likevel hvor sterk posisjon han har.

Nå blir ikke de å se, det er godt mulig vi aldri får se dem i mesterskap igjen.

Da er det bare å overlate scenen til andre.

Spania er klare favoritter hjemme i Sevilla. De er bedre spiller for spiller og har så mye mer bredde. Og så har de en hel del å revansjere etter sportslige skuffelser og kaos i VM 2014, EM 2016 og VM 2018.

Den store fotballnasjonen har strengt tatt ikke prestert bra i mesterskap etter at de ble mestere i EM 2012.

Det er på tide å levere igjen.

For Sverige vil ett poeng i Sevilla være bonus. Det er mot Slovakia og Polen de må gjøre jobben.

Hvis ikke er det «hej då!»