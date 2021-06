Store forskjeller i EM: Disse skal reise mest – og minst

Årets EM blir kronglete. Sveits’ ekstremt kronglete reiseplan topper det hele. «En utrolig dårlig idé», smeller det fra Greenpeace Norge.

Mens Robert Lewandowski og Polen må reise Europa på tvers – to ganger, kan Phil Foden og England lade opp i ro og mak hjemme i London. Foto: REUTERS

Kort om saken:

Fotball-EM startet fredag

Årets mesterskap spilles i 11 land. Det fører til store reiseavstander

Greenpeace Norge er sterkt kritisk til opplegget

I år er EM i fotball også i EM i reising. Mesterskapet arrangeres vanligvis i ett eller to land. I år er det 11 vertsland.

Det innebærer en massiv ulempe for lagene som må reise langt mellom kamper. Og en stor fordel for lagene som slipper lange reiser.

– Det kan bli kjempeviktig og helt utslagsgivende for et lags prestasjon. Det sier seg selv. De som har hjemmebane, etter et halvannet år uten tilskuere – der blir det et ganske bra trøkk. Den ekstra boosten det kan gi, blir helt magisk, sier NRK-ekspert Alexander Schau.

Disse lagene kommer dårligst ut

Sevilla til St. Petersburg. Bucuresti til Amsterdam. Roma til Baku.

Dette er noen av reisene lagene må gjennom, med alt det innebærer av tidkrevende prosedyrer og koronarisiko.

Vi har kartlagt hvert landslags reiseskjema. To «tapere» skiller seg ut.

Robert Lewandowskis Polen må reise aller lengst i gruppespillet (7158 kilometer). Men hvis man ser på hele mesterskapet, peker Sveits seg ut. Skulle Sveits nå semifinalen, vil de ha reist i 17.167 kilometer.

– Det er det som er dritt, sier Schau.

– Ta Sveits, de har en voldsom ulempe sammenlignet med England, som har masse kamper på hjemmebane. Det blir en fryktelig skjevfordeling.

Fakta Lagenes reiseavstander i gruppespillet Avstander i luftlinje mellom vertsbyene lagene spiller kamper i. Polen 7158 Sveits 6220 Sverige 3579

Slovakia 3579 Østerrike 3576 Wales 3110 Tyrkia 3110 Belgia 2296 Ukraina 1788 Nord-Makedonia 1788 Finland 1148

Russland 1148 Portugal 1122 Skottland 1108 Frankrike 561 Ungarn 561 Kroatia 554 Tsjekkia 554 Italia 0 Danmark 0 Nederland 0 England 0 Spania 0 Tyskland 0 *Lagene med 0 kilometer spiller altså alle sine gruppespillskamper på hjemmebane. Vis mer

Slik reagerer Sveits

Sveits starter gruppespillet i Aserbajdsjans hovedstad Baku, som ligger lenger øst enn Bagdad. Så skal Sveits spille i Roma. Så skal de tilbake til Baku.

Og den runddansen er bare i gruppespillet.

– Vi har visst vår skjebne siden gruppetrekningen i desember 2019. Vi har hatt god tid til å forberede reisene og de spesielle forholdene, for eksempel å reise Zürich-Baku-Roma, skriver pressetalsmann Stefan Baumgartner i det sveitsiske fotballforbundet i en e-post til Aftenposten.

– Vi er godt forberedt for forskjellige scenarioer og vi ser frem til denne tøffe utfordringen, fortsetter han.

Sånn ser Sveits’ EM-plan ut, dersom de går videre som gruppetoer: Baku (mot Wales), Roma (mot Italia), Baku (mot Tyrkia), Amsterdam (åttendedelsfinale), Baku (kvartfinale), London (semifinale og finale)

– En utrolig dårlig idé

Smitterisikoen EM-lagenes reiser medfører, er én ting.

Opplegget har også fått sterk kritikk fra miljøorganisasjoner. Lagene vil nemlig fly lande avstander med fly.

– Alle deler av samfunnet må kutte utslipp for at vi skal nå klimamålene. Også fotballen. Det er fotball-lederne som har ansvaret for å legge til rette for det, i dette tilfellet Uefa. Et fotball-EM med større utslipp enn strengt nødvendig er en utrolig dårlig idé, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Når vi spør Uefa om mesterskapets klimaavtrykk, viser de til at de tilbyr gratis kollektivtransport i «majoriteten av vertsbyene». De forteller også om et prosjekt om resirkulering av søppel på arenaene. Til slutt skriver de:

– CO2-kompensasjon er et annet prosjekt som Uefa støtter. Uefa har kompensert alle karbonutslipp knyttet til reisene til supportere og lag ved å investere i forskjellige prosjekter gjennom partneren South Pole.