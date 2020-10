600 får se revansjeoppgjøret i Sandnes

Alexander Johansson starter når Sandnes Ulf spiller foran 600 tilskuere mot Åsane på Øster Hus Arena.

Kent Håvard Eriksen sløste med sjansene forrige kamp mot Åsane. 29-åringen og Sandnes Ulf er revansjesugne før lørdagens oppgjør på Øster Hus Arena. Foto: Tommy Ellingsen

17. okt. 2020 14:51 Sist oppdatert 7 minutter siden

Trener Steffen Landro ga allerede fredag beskjed overfor Aftenbladets lesere at lånespilleren fra Allsvenskan-klubben Varberg BoIS, skulle på banen mot Åsane. Strilen hadde ikke tenkt ferdig hvilke 11 som skulle starte, men mer enn antydet at Johansson skulle være blant de 11.

24-åringen starter som en av to spisser sammen med Kent Håvard Eriksen.

Sandnes-treneren har respekt for Åsanes kontringsspill og starter derfor i en mer defensiv formasjon enn vanlig på hjemmebane. 3–5–2 blir til 5–3–2.

Årsaken er erfaringen fra kampen i Åsane da de lyseblå åpnet forrykende og skapte en rekke sjanser, men var lite effektive. Åsane kontret var langt sikrere foran mål. Til slutt vant oransjetrøyene hele 4–1.

Sandnes Ulf trenger en opptur á la oppgjøret mot Grorud for 14 dager siden (3–1) etter en slett opptreden og tap med to mål for HamKam på Hamar.

Sandnes Ulf (5–3–2): Aslak Falch - Claes Krongberg, Tord Johnsen Salte, Espen Hammer Berger, Christer R. Hansen, Ári Mohr Jónsson - Mads Berg Sande, Magnus Retsius Grødem, Chris Thodal Sleveland - Alexander Johansson, Kent Håvard Erikshhen.

Åsane (4–5–1): Mark Jensen - Sindre Austevoll, David Møller Wolfe, Emil Kalsaas, Sigurd Kvile - Kristoffer Valsvik, Simen Helland Larsen, Stian Nilsen, Håkon Holmefjord Lorentzen, Harald Nilsen Tangen - Henrik Udahl.