Horneland på vei til Bruttern: Dette mener Koteng

Ivar Koteng var med på å ansette og å avsette Kåre Ingebrigtsen. Han var også med på å ansette Eirik Horneland, før Horneland i sommer ga seg som RBK-trener.

9 minutter siden

– Hvis det blir slik at Eirik blir assistent i Brann, ønsker jeg dem begge to lykke til. Jeg håper oppriktig at de får det til, sier Koteng til Adresseavisen.

Onsdag skrev BT at Eirik Horneland er på vei til å bli Kåre Ingebrigtsens assistent i Brann.