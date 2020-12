Slik blir Solbakken-stilen: – Noen må gjøre drittjobben

HAMAR (VG) Norges nye landslagssjef Ståle Solbakken (52) bruker 21 ord på å oppsummere sin tilnærming til fotball.

INGEN ESTETIKER: Ståle Solbakken prioriterer resultater foran fin fotball. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

– For meg er ikke fotball estetikk. For meg er fotball resultater. Men jeg tror at med gode resultater, kommer også estetikken, sier Solbakken til VG.

Han har signert en fireårskontrakt med Norges Fotballforbund og målet kunne ikke vært klarere; han skal ta Norge til et mesterskap innen avtalen utløper.

– For å ha noe å konfrontere deg med om fire år: Hvis Norge ikke kvalifiserer seg til VM i 2022 eller EM i 2024, har du da mislyktes?

– Ja, svarer Solbakken kontant.

– Hvorfor?

– VM er nok prosentvis veldig mye vanskeligere å komme til enn EM. Vi skal gjøre alt vi kan i VM-kvalifiseringen, vi skal ikke stå med luen i hånden, alt er mulig i fotball og alt kan skje. Men til EM er det så mange flere land, og det er såpass mye potensial i laget vårt, at hvis vi ikke går inn i en bonanza av langtidsskader på de beste spillerne, så tror jeg vi har store forutsetninger for å lykkes i et EM.

Men hvordan skal målet nås? Hva går Solbakken-stilen ut på? Den nye sjefen vil ikke svare på hvordan han selv ville tilnærmet seg den skuffende Serbia-kampen i oktober da Norges siste EM-mulighet under Lars Lagerbäck brast.

Men det er lite han er mer glad i enn å snakke om fotballfag. Og på ett punkt er han kompromissløs: forsvarsspillet.

– Det som er viktig, er at NFF har nedlagt i sin sportsplan at soneforsvar er et grunnleggende parameter for videreutvikling, og der er vi veldig på linje, sier Solbakken.

Landslagsstopper Stefan Strandberg omtaler Solbakken som «ekstremt bra» på soneforsvar.

– Ikke mange, om noen lag, i Europa har bedre avstander i det forsvarsspillet, sier Strandberg om Solbakkens FC København.

Soneforsvar handler i korte trekk om at spillerne har som oppgave å dekke en del av banen, og posisjonere seg i forhold til hverandre, i motsetning til markeringsforsvar der spillerne har dedikert ansvar for ulike spillere og tar mer ansvar for motstandernes posisjoner.

Her blir det altså ingen overraskelser fra Solbakken. Men hva med angrepsspillet? Norge har et imponerende arsenal av fremadstormende offensive spillere: Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Jens Petter Hauge, Mohamed Elyounoussi og Joshua King er bare noen av dem.

– Hvis alle våre kanoner er i kanonform samtidig kan man legge opp en strategi der man kan være mer avansert, og så kan det være perioder hvor man må gjøre ting enklere, kommenterer Solbakken.

Men det er neppe plass til alle underholderne på én gang. Det franske laget som har nådd finalen i de to siste mesterskapene, er et godt eksempel: Moussa Sissoko spilte høyrekant i 2018, to år senere spilte Blaise Matuidi venstrekant.

– Hvordan kommer du til å balansere grovarbeidere og artister i laget du skal bygge?

– Frankrike er et godt eksempel. Du må alltid ha litt av hvert i et lag. Det kan godt hende at for at noen skal skinne, så må noen andre gjøre litt av drittjobben, for å sette det litt på spissen. Det handler om laget, det handler om kollektivet og ikke enkeltspilleren. Det er det som forhåpentligvis skal få frem resultater.

– Er du mer villig til å tilpasse deg motstandere i spillestil og formasjon enn Lars Lagerbäck var?

– Det kommer an på hva som er situasjonen til spillerne som er tatt ut. Hvem er tilgjengelig, hvem er ikke, hvem møter vi, hvordan ser vårt lag ut kontra laget vi skal møte. Det er spill-motspill, sier Solbakken.

Han synes det er vanskelig å si noe om hvilke spillere som vil utgjøre stammen i hans Norge:

– Det kan hende vi står her og snakker om noen spillere nå som ikke er i nærheten av å være aktuelle i mars på grunn av skader, formsvikt eller noe annet.

Solbakken har riktignok understreket at han gleder seg til å få det beste ut av stjernene Haaland og Ødegaard.

VG ba landslagskommentator Knut Espen Svegaarden og TV 2-ekspert Jesper Mathisen om å sette opp det de tror vil være Solbakkens foretrukne startoppstilling med formasjon.

Svegaardens utvalgte (4–2–3–1): Jarstein – Omar E., Ajer, Gregersen, Meling – Berge, Normann – Moi, Ødegaard, Hauge – Haaland.

Mathisens utvalgte (4–4–2): Jarstein – Omar E., Ajer, Gregersen, Meling – Ødegaard, Berge, Normann, Hauge – Sørloth, Haaland.

VG ønsket også å få Egil «Drillo» Olsen til å vurdere det samme, men legendens svar lød som følger:

− Ståle spiller med fire bak og fire eller fem i midtbaneleddet. Hvilke spillere han bruker, er jeg ikke i posisjon til å si noe om.