Østensen og de Souza ferdige i Viking

Verken Even Østensen eller Jefferson de Souza får ny kontrakt med Viking.

Even Østensen har vært på banen i 17 kamper for Viking denne sesongen. Nå må han på klubbjakt. Carina Johansen

11. des. 2020 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

SR-BANK ARENA: Vikings påtroppende trenerteam, Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, er i full gang med å planlegge neste sesongs spillertopp.

Etter møter mellom de to trenerne og flere spillere gjennom uken og fredag, er det når klart at Even Østensen, Jefferson de Souza eller tredjekeeper Michael Crowe får fortsette neste sesong.